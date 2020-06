Care sunt cele mai importante detalii care conteaza intr-o baie

O amenajare corecta si practica in baie este importanta, pentru ca acesta este locul unde incepe ziua si cel in care se termina. Ca sa incepi si sa termini fiecare zi bine, baia casei tale trebuie sa fie frumoasa si practica.O baie poate sa fie perfect organizata chiar daca este mica. Uneori, spatiul restrans ne face mai practici si mai selectivi atunci cand amenajam o incapere, astfel ca lucrurile inutile nu vor ajunge niciodata sa ocupe spatiu in detrimentul celor care sunt cu adevarat importante.Foloseste aplice, ideal in dreptul oglinzii, de fiecare parte a acesteia, dar nu omite in niciun caz o sursa de lumina in tavan. Poate sa fie chiar si un model opulent – indiferent de stilul baii, se va incadra perfect;Va deschide spatiul si va amplifica lumina;Foloseste neaparat zona de sub chiuveta, alegand modelele decare se potrivesc. Poti merge pe varianta celor care fac corp comun cu oglinda, dar o alegere perfecta pentru baile mici sunt piesele suspendate care lasa podeaua libera. Acestea din urma fac intretinerea curateniei mai usoara;Prosoapele din baie sunt cele care pot da personalitate camerei. Calitatea ridicata da eleganta, iar culoarea invioreaza decorul. Alege mereu prosoape intr-o culoare de contrast cu restul detaliilor cromatice din baie sau una care sa fie in ton cu acestea, dupa cum iti place. Foloseste mereu prosoape identice – vor da impresia de ordine;Renunta la modelele plictisitoare si alege o perdea de dus care sa atraga atentia si sa fie in ton cu restul detaliilor din baie. Exista solutii cu modele, desene si imprimeuri grafice, care fac un adevarat spectacol in baie;Materialul, modelul si culoarea acestuia sunt foarte importante si trebuie sa fie in completarea elementelor deja existente. Alege-le pe cele din materiale sintetice pentru ca sunt foarte usor de intretinut si se usuca repede;Daca nu ai o fereastra in baie, un sistem de ventilatie nu este doar necesar, ci si obligatoriu. Este singura cale prin care poti impiedica aparitia umezelii si a mucegaiului, pentru ca baia, prin excelenta, este un mediu propice pentru aceste probleme. In cazul in care fereasta este mica poti adauga un ventilator sau un sistem suplimentar de eliminare a umezelii.Nu doar aceste elemente fac o baie functionala si frumoasa. Exista si alte amanunte pe care trebuie sa le iei in calcul:O baie mica trebuie sa fie neaparat luminoasa, asa ca albul stralucitor trebuie sa fie prima ta alegere. Evita insa cea mai comuna dintre greselile de amenajare si adauga pete de culoare. Tonurile inchise, alaturi de alb, au capacitatea de a amplifica spatiul. Indrazneste sa folosesti gri inchis, albastru intens si negru in baie. Vei da volum si stil camerei. Evita, in schimb, rosul, galbenul sau alte culori foarte vii, caci nu sunt potrivite pentru baie;Sunt cea mai buna alegere. Bateriile de calitate sunt bine facute, au o viata lunga, sunt frumoase si sunt o investitie rentabila pe termen lung. Exista putine lucruri mai neplacute intr-o baie decat o baterie defecta sau un dus care nu functioneaza corect;Acestea sunt necesare in baie. Suportul pentru periutele de dinti, pentru sapun, un dispenser pentru sapun lichid sunt elemente utile si in egala masura obiecte de decor, care trebuie sa fie in armonie deplina cu restul detaliilor din baie. Tot la acest capitol intra suportul pentru hartia de toaleta si peria pentru vasul de WC. Daca faci alegerile bune, accesoriile pot transforma o baie banala intr-una luxoasa;Indiferent daca iti place sau nu ideea, un cos de gunoi este mai mult decat util in baie. Neaparat cu capac si ales cu atentie astfel incat sa se integreze in decor.O baie care miroase bine este o baie frumoasa. Foloseste arome naturale, tocmai pentru faptul ca sunt discrete, dureaza mult si sunt foarte placute.Sursa foto: shutterstock.com