Ce poti face pentru a imbunatati calitatea aerului din casa

Stiai ca aerul din casa poate sa fie, in anumite situatii, chiar mai poluat decat cel de afara? De ce se intampla asta? Din mai multe motive. Una dintre principalele cauze sunt sursele de poluanti din interior (chimicale, aburii din bucatarie si baie, mobila si covoarele - mai ales cele noi, dar si materialele de constructie care pot contine elemente radioactive), la care se adauga sursele naturale de poluare (radonul natural, dioxidul de carbon rezultat din respiratia oamenilor si a plantelor, praful).Pentru fiecare din aceste situatii, exista solutii si metode care pot purifica aerul din casa:De obicei, cel mai eficient mod de a imbunatati calitatea aerului din interior este acela de a elimina sursele de poluare sau de a reduce emisiile acestora. Astfel, toate recipientele care contin substante chimice (de la cele pentru spalatul vaselor, la detergentii si produsele de curatenie) trebuie inchise foarte bine. Mai mult, toate recipientele care contin produse de curatenie trebuie depozitate in locuri intunecoase si racoroase. Soarele si temperaturile ridicate favorizează eliberarea de noxe, chiar daca in cantitate mica. In ceea ce priveste aparatele pentru parfumat incaperile, acestea trebuie eliminate, pentru ca substantele aromatice folosite sunt aproape fara exceptie chimicale toxice.Pentru un plus de siguranta, mai ales daca in casa sunt copii mici sau persoane care au afectiuni respiratorii ori sensibilitate la diferiti alergeni, aparatelepot fi o alegere extrem de utila si necesara, mai ales in zonele urbane aglomerate.Surse de poluare in casa sunt si mucegaiurile si umezeala, dar si praful. Este evident ca fiecare in parte trebuie eliminata, prin masuri specifice si adecvate fiecarei situatii.O alta solutie la indemana oricui pentru reducerea concentratiilor de poluanti din interior este ventilatia casei. Simplul gest de a deschide geamul este necesar, dar, nu este si suficient. Asta pentru ca aerul din interior are o alta umiditate si o alta densitate decat cel din exterior, iar mobilizarea acestuia si improspatarea din exterior se face doar daca se realizeaza un circuit care sa faca aerul sa se miste.Cu alte cuvinte ventilatia se realizeaza atunci cand simti ca ”bate vantul” in casa sau cand este ”curent”, cel putin 15-20 de minute. In felul acesta, ajunge aer proaspat in toata colturile casei.Conteaza foarte mult ora la care se intampla aerisirea casei. In zonele unde calitatea aerului este buna, ora nu are importanta, dar in zonele urbane, da. Astfel, in orasele aglomerate, o buna aerisire a casei se poate face la primele ore ale diminetii, oricand dupa ploaie si in cursul noptii (mai ales vara). Trebuie evitate orele de pranz si dupa-amiaza, cand nivelul de poluare in zonele urbane este maxim.Ventilatia casei trebuie facuta mai insistent in casele noi, acolo unde exista mobila si covoare noi. La realizarea acestora se folosesc chimicale care dispar in timp, dar care, pana se vor descompune complet, vor polua intens aerul din casa.Aerisirea incaparilor este esentiala si in casele noi, pentru ca in toate materialele de constructie, indiferent de sursa din care provin, exista elemente radioactive. Acestea nu sunt periculoase cata vreme cat casa este aerisita constant si corect, cel putin o data la fiecare 24 de ore.Nu in ultimul rand, venitatia elimina radonul din casa. Acesta este un gaz radioactiv care se gaseste, in proportii diferite, peste tot in scoarta terestra. Patrunde in casa prin pereti si, acumulat, daca nu este bine si frecvent aerisita casa, este periculos. Zonele cele mai riscante din Romania sunt cele din interiorul Arcului Carpatic.Ventilatia casei trebuie facuta in toate perioadele din an, indiferent de temperatura de afara. Aerul curat se incalzeste mai repede decat cei imbacsit, iar vara, poate contribui la racorirea casei.Pe langa cele de mai sus, sunt si alte solutii care pot sa contribuie la calitatea aerului din casa:- Foloseste filtre HEPA pentru aspiratoare si curata-le inainte de a le depozita;- Curata periodic filtrele aparatelor de aer conditionat - la fiecare 90 de zile sau mai des, daca ai animale de companie sau suferi de alergii;- Sterge praful o data la doua-trei zile cu solutii antistatice umede;- Piaptana animale de companie periodic;- Alege cu atentie plantele de interior. Desi exista ideea ca unele pot curata aerul din casa, eficienta lor nu a fost cu adevarat demonstrata niciodata;- Curata cel putin o data la sase luni perdelele si draperiile din casa. Sunt colectoare de praf si impuritati.Sursa foto: unsplash.com