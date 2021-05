Ce sa alegi: perdea si draperie sau jaluzele?

În orice tip de spațiu ai locui, luminozitatea incăperilor este foarte importantă. Cea mai bună formă de iluminare a unei locuițe este, bineînțeles, lumina naturală. De aceea este indicat să fii atent la numărul ferestrelor, mărimea și poziționarea lor, atunci când achiziționezi sau construiești o casă.Când te ocupi de amenajarea spațiilor interioare acordă atenție și decorării ferestrelor. Și cum pe piață găsești diferite produse pe care le poți utiliza, informează-te pentru a ști ce anume poți alege. Ferestrele servesc la iluminarea naturală a spațiului interior, la aerisirea camerei și îți oferă ocazia de a privi în afara casei, dar și de a fi privit. De aceea decorarea acestora poate ține cont de funcționalitatea lor și a a camerei în care se găsesc. Fie că te gândești la varianta perdea și draperie sau te gândești să optezi pentru jaluzele, află că nu există o variantă standard potrivită și trebuie să alegi în funcție de particularități și preferințe. Fă alegerea ținând cont de poziționarea ferestrelor în raport cu vizibilitatea dinspre exterior și lumina soarelui, de designul casei și de gustul și bugetul personal.Când vorbim despre perdele și draperii, avem diferite moduri de a le așeza în categorii, în funcție de diverse criterii, cum ar fi: materialele din care sunt confecționate, culoare, dimensiuni, sisteme de prindere, funcționalitate și dimensiuni. Poți cumpăra perdele și draperii gata confecționate, poți alege din magazin modele de dimensiunile dorite și să apelezi la serviciul de pregătire care este pus la dispoziție pentru clienți de către unele magazine sau, dacă te pricepi la croitorie, le poți cumpăra la metraj ca să le aplici singur rejansa și să le faci tiv.Dacă vobim despre jaluzele și aici ai la dispoziție o mare diversitate din care să alegi. Jaluzelele de interior sunt de obicei împărțite în jaluzele orizontale, verticale și tip rulou. Cele mai comune sunt cele orizontale sau venețiene, care sunt alcătuite din lamele din diferite materiale, poziționate una deasupra celeilalte, fixate pe coardă. Se deplasează cu ajutorul unui șnur în sus și in jos și poate fi reglat gradul de deschidere, pentru a permite pătrunderea luminii. Sunt mai potrivite pentru spații în care dorești să obții o umbrire mai bună. Jaluzelele verticale au lamelele dispuse vertical și se deplasează stânga-dreapta și pot fi deschise în funcție de gradul de iluminare sau de umbrire dorit. Sunt preferate și arată bine mai ales pentru ferestre mari, camere de dimensiuni mari, cu înălțimea de 2,5m și peste, dar se pot adapta și spațiilor de dimensiuni mai mici. Mai au avantajul că se pot utiliza ușor și pentru uși, simple sau duble. Cele tip rulou au în plus faptul că au un sistem de culisare tip rulou.Jaluzelele sunt confecționate din materiale diverse, cum ar fi: aluminiu, PVC, poliester sau lemn. Aluminiul oferă rezistență sporită jaluzelelor în timp, atât la impact cât și la oxidare și nu este casant la temperaturi joase sau ridicate. Jaluzelele din PVC sunt convenabile la preț, se curăță ușor, nu ruginesc, nu putrezesc și rezistă la umiditate. Poliesterul menține eficient la distanță lumina solară, se găsește pe piață într-o diversitate de culori și este un material solid și rezistent, care se spală ușor. Jaluzele din lemn au un preț mai mare, dar sunt elegante și ecologice.Un cămin are unul sau mai multe dormitoare, care sunt spații de odihnă. De obicei acestea au o singură fereastră, de dimensiuni medii. Poți alege perdele și draperii care să completeze atmosfera relaxantă, ce îmbie la somn, fiind în echilibru cu mobilierul și celelalte obiecte de decor. Pentru a evita o senzație de încărcare alege materiale simple, uni sau cu imprimeuri subtile și draperii cât mai opace, din materiale pline, pentru a obtura lumina când dorești aceasta. Dacă optezi pentru jaluzele, fie că sunt orizontale sau verticale, alege materiale care opresc pătrunderea luminii și se asortează cu stilul camerei.Pentru living alege perdele și draperii, dacă vrei să creezi o atmosferă elegantă și intimă, în special în nuanțe calde și pastelate. Dacă vrei un mediu modern sau minimalist poți opta pentru jaluzele, fie ele orizontale sau verticale. Pentru că livingul are nevoie de cât mai multă lumină, alege materiale transparente, ușoare, pentru perdea și draperie opacă, pentru zilele de vară călduroase. În cazul în care folosești spațiul și ca birou și ești o persoană foarte ocupată jaluzelele sunt cea mai bună alegere, deoarece sunt simplu de întreținut.Bucătăria este spațiul în care fereastra este necesară și pentru ventilație, așa că este bine să o decorezi cu un element ușor de manevrat și de întreținut. Pentru că draperia nu își prea are locul în bucătărie, poți opta pentru o perdeluță scurtă, de dimensiunea ferestrei sau, mai bine, pentru jaluzele. Acesta este spațiul unde trebuie să primeze elementul practic, deci alege materiale rezistente, care se pretează la spălări repetate sau jaluzele de calitate, pe care le poți curăța ușor.Orice ai alege să cumperi, perdea si draperie sau jaluzele, fă această alegere după ce studiezi cu atenție opțiunile de pe piață.