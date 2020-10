Cum decorezi livingul in stil rustic: 5 sfaturi practice

Amenajarea in stil rustic aduce in orice living confort si caldura, dar si o atmosfera extrem de primitoare. Acesta este specific cabanelor sau caselor de vacanta de la munte, fiind definit de mai multe elemente specifice. Insa, un lucru este sigur, un living amenajat in stil rustic nu se demodeaza niciodata si se potriveste in orice locuinta.Asa ca, in cele ce urmeaza, am pregatit pentru tine cateva sfaturi care te vor ajuta sa iti transformi livingul si sa aduci in aceasta incapere farmecul si caldura stilului rustic. De la mobilierul ales, decoratiuni si lumina, iata ce trebuie sa stii pentru a decora livingul in stil rustic:De altfel, lemnul este materialul de baza in orice interior rustic. Poti folosi bucati de lemn natural sau poti opta, de exemplu, pentru mobilier din lemn masiv, barne si grinzi din lemn ca elemente structurale pentru tavan sau cu rol pur decorativ.In cazul pardoselii, evita sa folosesti placi ceramice sau gresie. Chiar daca lemnul nefinisat pare a fi o varianta clasica, e mai practic sa folosesti o solutie la indemana, care sa iti ofere o suprafata rezistenta si care nu se indoaie sub piesele grele de mobilier, precum un parchet laminat. Acesta se monteaza rapid si este usor de intretinut.In ceea ce priveste cromatica stilului rustic, va trebui sa folosesti nuante calde si sa eviti contrastele tipatoare sau tonurile stralucitoare. Cel mai important sfat de care sa tii cont este ca nuantele sa fie inspirate din elemente naturale, precum materii vegetale, lemn sau piatra. De asemenea, corpurile de mobilier pot fi deschise la culoare.Astfel, pentru un living amenajat in stil rustic se potrivesc culori precum bej, maro, caramiziu sau verde crud, pe care le poti combina cu tonuri de rosu, galben, albastru marin sau turcoaz decolorat.Un living rustic trebuie sa scoata in evidenta ideea de vechi, asa ca poti folosi ca elemente de decor piese care inspira trecerea timpului, precum cele vintage sau artizanale, achizitionate de la targurile de vechituri. Poate fi vorba de o fata de masa cu motive traditionale, o bancuta de lemn sau cateva ladite pe care le poti transforma in spatii de depozitare.De asemenea, te poti inspira si din natura si poti folosi ghirlande din conuri de brad, cosuri cu fructe uscate, coronite din ramuri de pomi, cosuri impletite sau rame foto din lemn nefinisat. Pe podea poti aseza un covor din blana, in timp ce draperiile pot avea imprimeuri traditionale.Atmosfera rustica din living poate fi completata prin incorporarea materialelor cu diferite texturi. Astfel, pernele decorative si draperiile pot fi realizate din lana, bumbac, iuta, in sau chiar panza groaza de sac. Evita sa folosesti materiale precum matasea sau dantela.Alte materiale complementare care pot fi integrate in stilul rustic sunt piatra nefinisata, tesaturi cu motive florale, piele uzata sau fier forjat. Acestea se pot regasi in obiectele decorative.Iluminatul joaca un rol important in orice stil de amenajare. In cazul unui living rustic, lumina aleasa ar trebui sa fie calda si primitoare. Pentru corpurile de iluminat poti folosi candelabre, acestea fiind o alegere populara, sau cu abajururi din paie. Daca optezi pentru corpuri de iluminat metalice, evita-le pe cele care au elemente stralucitoare si mergi pe varianta celor cu aspect ruginit.Sursa foto: Shutterstock