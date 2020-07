Cum iti alegi jaluzelele. Ghid practic complet

Dacă, odată, multe mame și bunici mergeau până la Pașcani pentru a-și alege cele mai frumoase modele de perdele și draperii de la celebra fabrică care a făcut furori încă din timpul comunismului, astăzi, eforturile lor ar putea fi considerate desuete. Ba, dimpotrivă, în loc de falduri, clini, broderii, tivuri, cuvinte care fac parte din câmpul lexical al draperiilor și al perdelelor deopotrivă, am început să avem gusturi rafinate și minimaliste.Dacă ai decis să faci o schimbare nu doar în ceea ce te privește, ci și în casa ta, poți începe cu un accesoriu, un detaliu din ansamblu, cum ar fi jaluzele. Acestea se găsesc într-o mulțime de modele și dimensiuni pentru fiecare tip de cameră, sunt foarte ușor de montat, versatile, nu foarte costisitoare și, cu ajutorul lor, se poate regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior.Verticale, orizontale, interioare, exterioare, din pânză, din lemn, din PVC, ele nu doar că sunt moderne, ci vor da și un plus de personalitate întregii tale locuințe, un motiv în plus să alegiatunci când vrei să redecorezi.În articolul următor, îți vom oferi un ghid practic complet pentru o încăperi mult mai rafinate și mai simple. Vom începe să te ajutăm să decizi asupra unui tip anume de jaluzele, în funcție de materialul din care sunt realizate:Indiferent de designul adoptat, că e ultramodern sau vintage, acest tip dese potrivește oricărui stil. Lemnul, un material prin excelență natural va conferi un farmec aparte oricărei încăperi. Cu toate acestea, nu se potrivesc pentru încăperi în care nivelul de umiditate este unul foarte mare. Motivul este ușor de intuit: din cauza umidității, lemnul se poate deforma și umfla.Dacă vrei jaluzele colorate, ba chiar te tentează o culoare nonconformistă și nu îți poți imagina cum baia ta să rămână cu un geam fără jaluzele, atunci tocmai ți-am oferit cea mai bună soluție. PVC-ul este mult mai ușor decât lemnul și aluminiul - acesta este avantajul major. Spre deosebire de jaluzelele din lemn, pot fi folosite și în încăperi umede. Le vei găsi într-o gamă variată de culori și, cu siguranță, reprezintă cea mai eficientă și mai ieftină soluție protecție solară. În plus, PVC-ul nu putrezește, nu ruginește și reprezintă o soluție mai ieftină, în comparație cu lemnul sau aluminiul.Îți amintești cum J.R. Ewing depărta două jaluzele pentru a vedea cu cine a venit Sue Ellen acasă și dacă îi zâmbește șoferului? Nu pentru că ar avea mare relevanță, dar erau jaluzele din pânză, clasice, pe care foarte multă lume încă le preferă. Materialul asigură un aspect estetic atractiv și au o rezistență sporită la impact, pot fi îndoite, zgâriate, revin ușor la forma inițială. Aceste precizări pot fi importante, dacă ai copii mici și animale de companie. Din poliester sau alt material textil, acestea nu se decolorează, deși foarte mulți clienți se împiedică în achiziționarea lor tocmai din prisma acestui aspect.Rezistente, jaluzelele din aluminiu reflectă foarte bine lumina, iar riscul oxidării este minim. Aliajul nu devine casant la temperaturi joase și este un conducător excelent de căldură. În plus, jaluzelele din aluminiu sunt ușor de utilizat și de întreținut pe termen lung. Praful, apa și murdăria sunt ușor de îndepărtat de pe acest material. De asemenea, pot fi asortate ușor la orice tapet sau culoare de vopsea lavabilă. Dezavantajul ar fi că, dacă situația impune o mutare, acestea sunt mai grele decât cele textile sau din lemn.Sursă foto: unsplash.com