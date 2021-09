Cum maresti spatiul de depozitare din locuinta ta fara sa schimbi mobila

Te simți sufocat de obiectele așezate în fiecare loc din casa ta? Nu ai mai avut de mult timp parte de un spațiu liber, aerisit și organizat corespunzător? Ei bine, pentru toate aceste probleme există soluții practice, mai la îndemână decât te-ai putea gândi vreodată.Este probabil în ADN-ul românilor să păstreze lucruri pe care nu le mai folosesc, doar de dragul de a nu le arunca („pentru că au costat bani”) sau pur și simplu pentru a avea amintiri de împărtășit nepoților. În acest caz, majoritatea caselor devin depozite pline cu obiecte „agonisite” care ajung să nu mai fie folosite de decenii întregi, dar care sunt păstrate pentru a nu fi aruncate sau donate.Iată câteva idei care te vor ajuta să mărești spațiul de depozitare din locuința ta, fără a schimba în fiecare an mobila pentru că, odată cu trecerea timpului, mai adaugi câte ceva în „cutia cu amintiri” de acasă.Folosește eficient spații libere de pe pereți și amplasează rafturi de depozitare cu montare ușoară, care conferă un aspect aerisit oricărei încăperi și sunt rezistente pentru a așeza pe ele obiecte de diferite greutăți. Pentru a le instala, este nevoie doar de blatul propriu-zis, pe care îl poți realiza și personaliza chiar și de unul singur, dacă ești pasionat de bricolaj, și de suporturi rezistente din aluminiu, otel sau lemn precum console pentru rafturi usor de montat Totodată, astfel de console oferă un plus de stabilitate și echilibru obiectelor pe care decizi să le așezi pe ele, cum ar fi cărțile, ramele cu fotografii, ghivecele cu flori, dar și ustensilele de bucătărie sau de baie care să fie poziționate la îndemâna oricui.De asemenea, este indicat să ai măcar 1-2 dulapuri de depozitare în casa ta, pe care să le organizezi cu etichete sau accesorii de menținere a ordinii, astfel încât oricând te simți supraîncărcat cu elemente sezoniere nefuncționale să ai spațiul potrivit în care să le pui deoparte pentru o vreme.Desigur că cel mai indicat este să categorisești obiectele din casă, care ocupă loc și nu îți dorești să stea la vedere, și să le grupezi în cutii de depozitare, astfel încât să nu le dai uitării și să poți menține mereu și o evidență clară a lor. Pentru aceasta, coșurile și cutiile de depozitare sunt indicate pentru fiecare tip de locuință și pentru orice buget, întrucât acestea pot fi confecționate atât din carton, cât și din plastic sau lemn și personalizate în funcție de tematica mobilierului și casei tale.Dacă locuiești la casă, depozitarea este un lucru mult mai ușor de realizat, pentru că prin punerea în practică a ideilor de mai sus și cu o anexă de depozitare corespunzătoare, spațiul din casă se mărește considerabil. Dacă dispui de o cameră asemănătoare unei debarale, nu ezita să o folosești! Amenajeaz-o cu gust, pune-i lumini și rafturi și umple-o cu toate acele obiecte care ocupă loc nejustificat în casa ta.Sursă foto: Shutterstock