Cum reglam aerul conditionat vara

Aerul conditionat te ajuta sa creezi o oaza de racoare acasa in verile calduroase, dar stabilirea unei temperaturi perfecte in casa ta poate necesita un echilibru delicat intre preferintele de confort ale tuturor membrilor familiei si pastrarea unui nivel optim de consum.Temperatura din interior este mai mica fata de cea de afara, cu atat facturile de energie vor fi mai mari. Cu toate acestea, daca acordam putina atentie setarilor pentru functionarea sistemului de climatizare, putem impaca pe toata lumea si sa tinem sub control consumul aparatului de aer conditionat.Mai jos, am pregatit cateva recomandari care te pot ajuta sa iti pastrezi casa racoroasa vara dar si sa respecti bugetul alocat utilitatilor, fara sa iti sacrifici confortul in zilele prea calduroase.Ca regula generala, cea mai buna temperatura pentru aparatul tau de aer conditionat vara este intre 24 - 26 °C. Pentru o clima temperata, ca cea din tara noastra, intervalul acesta ar putea fi unul acceptat de toti membrii familiei destul de usor. Totusi, temperatura exterioara poate ajunge la valori destul de ridicate vara. Daca locuiesti in oras, daca locuinta ta nu este foarte bine izolata si caldura patrunde in casa prin suprafetele vitrate sau daca pur si simplu preferi o temperatura ambientala mai mica, vei fi tentat sa scazi mult mai mult temperatura aparatului de aer conditionat. Bineinteles, fiecare utilizator poate seta temperatura preferata sau cea care ii permite sa se simta cel mai bine acasa, pentru ca avem nevoi diferite. Este recomandat sa nu setezi o temperatura foarte rece in interior in timpul sezonului cald pentru ca acest aspect iti poate afecta sanatatea, nu doar factura lunara de energie electrica. Daca totusi simti nevoia de mai multa racoare, poti verifica umiditatea din camera - care ne poate face sa percepem o temperatura mai mare decat cea reala, atunci cand depaseste intervalul normal- sau poti folosi functia de ventilare, pentru un curent placut de aer rece in casa.Cu cat temperatura aparatului de aer conditionat este mai mica decat cea din exterior vara, cu atat acesta va “mai mult si va consuma mai multa energie. Mai multa energie inseamna facturi de electricitate mai mari. Pentru fiecare grad scazut la temperatura aparatului de aer conditionat, se adauga aproximativ 10% in plus la consumul de energie. S-ar putea sa nu sune exagerat de mult, dar acest mod de utilizare frecvent poate face ca aparatul sa consume mai mult in fiecare zi si pana la urma toate beneficiile vor fi uitate atunci cand vezi o factura nejustificat de mare. Noile aparate de aer conditionat au tehnologii integrate care le permit sa functioneze economic si sa iti ofere aceeasi senzatie placuta de racoare pe timpul verii, asa ca respectand aceste recomandari pentru setarile din sezonul cald, te vei bucura de o casa confortabila eficient si usor.Desi nu se poate sa evitam in totalitate o crestere a facturilor de energie pe timpul verii, atunci cand utilizam aparatele de aer conditionat mai frecvent, este posibil sa minimizezi costurile implicate de functionarea acestuia. Dincolo de setarile pentru temperatura oferita, poti folosi aceste sugestii pentru o casa confortabila in sezonul cald si consum de energie mai scazut:- Daca vrei sa aerisesti natural camerele, fa-o atunci cand temperatura de afara este mai mica - dimineata devreme sau seara. In restul timpului, ajuta aerul rece sa ramana interior si nu deschide des ferestrele sau usile. Poti alege chiar sa folosesti jaluzele exterioare pentru ferestre, pentru a impiedica patrunderea caldurii in casa.- Limiteaza folosirea electrocasnicelor care produc multa caldura - cuptoare electrice, plite, etc.- Daca vrei sa obtii temperaturi mai mici doar in camerele in care este neaparat necesar, foloseste ventilatoare pentru celelalte camere. O buna circulatie a aerului inseamna confort sporit pentru tine si, de obicei, aceste echipamente nu consuma foarte multa electricitate.- Atentie la pozitia termostatului. O lampa sau chiar un calculator situat prea aproape de acesta, poate genera suficienta caldura cat sa determine masurarea unei temperaturi eronate in camera si sa declanseze mai des pornirea aparatului de aer conditionat. De asemenea, nu il plasa pe un perete care l-ar expune razelor directe ale soarelui.Daca observi ca indiferent de temperatura setata, aparatul de aer conditionat nu furnizeaza aer rece in camera, cauzele pot fi depistate cu usurinta. Nu este o idee buna sa scazi si mai mult temperatura termostatului pana nu identifici problema, asta va cauza doar o suprasolicitare a aparatului si s-ar putea sa duca la defectiuni permanente. Iata o lista de verificare rapida pe care poti sa o parcurgi pentru o evaluare a situatiei.Atunci cand aparatul de aer conditionat nu atinge o temperatura setata:- Termostatul se afla langa o fereastra, intr-o camera deosebit de calda sau rece din casa sau langa o sursa de incalzire, cum ar fi in bucatarie? Toti acesti factori pot exagera sau denatura temperatura masurata de termostat, ceea ce inseamna ca sistemul nu va putea reactiona corespunzator. De asemenea, praful si scamele se pot aduna in interiorul termostatului, iar elementele se pot desprinde in timp - daca nu este curatat periodic. Este posibil ca aparatul de aer conditionat sa nu intampine probleme de functionare, iar cauza problemei sa fie o defectiune a termostatului.- Au fost inlocuite recent filtrele de aer? Au fost curatate periodic pe durata verii sau inainte sa fie nevoie de aer conditionat in fiecare zi din cauza temperaturilor crescute? Daca raspunsul este nu, e indicat sa verifici starea filtrelor si, eventual, sa le cureti bine sau sa le schimbi.- condensatorul unui AC trebuie sa aiba suficient spatiu pe toate laturile, astfel incat sa poata evacua caldura. Daca exista obiecte care obstructioneaza admisia sau evacuarea aerului, sistemul va avea dificultati in a oferi temperatura pe care ai setat-o. Curata periodic unitatea exterioara si zona in care aceasta e amplasata.Unele modele de aparate de aer conditionat au o durata de viata foarte mare, dar daca aparatul tau de aer conditionat este mai vechi de 15 ani, e posibil ca unele componente sa necesite inlocuire. In situatiile in care nu poti depista usor motivul pentru care aparatul de aer conditionat nu mai ofera temperatura pe care a fost programat sa o furnizeze in camere, e posibil sa ai nevoie de o sfatul unui profesionist. Nu incerca sa repari singur aparatul de aer conditionat, in special daca nu gasesti sursa problemei.Sistemele de climatizare pentru locuinte ne ajuta sa facem fata cu brio verilor calduroase. Cu putina atentie la reglaje si setari, ne putem bucura de vara fara stres in privinta temperaturii din interior si, in acelasi timp, de aparate de aer conditionat eficiente energetic.