Cum sa integrezi cu succes un vestiar metalic in design-ul minimalist al casei tale

Probabil ai auzit deja de stilurile de amenajare minimalist si industrial. Acestea, cu toate ca difera, pastreaza si elemente comune, cum ar fi mobilierul metalic, integrat cu succes in designul unei sau mai multor camere. Astfel, daca iti doresti un dulap sau uniti sta la dispozitie cu o gama deosebita de modele, cu un look pretentios si o rezistenta crescuta la factorii externi.Asadar, ce trebuie sa stii despre designul minimalist? Acesta face uz de diverse materiale si texturi pentru a ramane in fundal, fixand in prim-plan fie un obiect comun, dar care nu atrage atentia, fie un obiect atipic, care totusi dispune de o anumita trecere in cotidian.Astfel, accentul cade pe functionalitate si utilitate, trasaturi definitorii pentru acest stil. Poti intalni un dulap sau un vestiar metalic perfect integrat in designul unui apartament, al caselor moderne sau al celor comerciale.In prezent, exista multi producatori de mobilier metalic care se bucura de succes in domeniul design-ului interior. Altii restaureaza sau recreeaza piese vechi, poate chiar de acum un secol. Crede-ne pe cuvant, un dulap sau un vestiar metalic va fi punctul de atractie in oricare din camere tale!Deoarece un vestiar metalic nu se poate lauda cu un aspect foarte atragator, punctul sau forte fiind contrastul pe care il creeaza, il poti integra cu succes alaturi de alte piese de inspiratie minimalista sau industriala.De exemplu, daca esti atras de un stil vintage, alege un vestiar metalic alaturi de scaune de atelier, tevi lasate descoperite sau alte piese de mobilier metalic. Acest aspect trimite cu gandul la atelierele sau fabricile din anii 50' - 60', aducand o parte din nostalgia acelor vremuri. Va trebui, totusi, sa ai grija la felul in care combini elementele, pentru a obtine un aspect mai degraba subtil, in care primeaza functionalitatea!Dat fiind ca designul acestor piese de mobilier metalic nu este unul care sa iasa mult in evidenta, acestea se potrivesc de minune in orice parte a casei! Poti alege un vestiar metalic pentru hol, in culori vii, iar daca dispui de spatiul necesar poti opta chiar si pentru un vestiar metalic cu bancuta, precum cele intalnite in salile de fitness sau de sport.Poti integra un dulap sau vestiar metalic si in bucatarii, unde poti alege un model cu usi din sticla, ideal pentru adapostirea ustensilelor, dar si a condimentelor! Poti alege si electrocasnice cu finisaje din otel inoxidabil, care sa vina in completarea acestui aspect. Nu uita sa alegi si un blat de bucatarie inalt, din granit sau din otel inoxidabil, alaturi de scaune de bar cu design industrial, care vor face deliciul invitatilor!Poti integra vestiare metalice chiar si in living sau in dormitoare! Fiind utile si aspectuoase, acestea pot inlocui noptierele, comodele pentru televizor sau chiar sifonierele! In plus, cele dotate cu usi din sticla pot servi drept vitrine in living, pentru depozitarea cartilor sau a obiectelor de arta.Exista o multitudine de idei pentru amenajarea locuintei tale in stil minimalist. Poti incorpora cu succes atat un dulap metalic, cat si un vestiar metalic in camera ta preferata! Asadar, daca esti in cautarea unui model de vestiar metalic unic, comanda online de la Viamond si bucura-te de oferta avantajoasa!