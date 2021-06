Cum sa iti amenajezi dormitorul intr-un mod simplu, dar modern

Dormitorul este una din cele mai intime incaperi din casa ta, fiind locul in care te vei refugia dupa o zi lunga si obositoare la birou. Chiar daca nu-i calca foarte multe persoane pragul, tot va trebui sa acorzi destul de multa atentie amenajarii acestei camere, deoarece trebuie sa te simti confortabil si relaxat atunci cand vrei sa te odihnesti. Din aceste motive, dormitorul trebuie sa iti reflecte personalitatea si, in acelasi timp, sa fie o incapere cat mai practica.Pentru a putea avea tot ce ai nevoie la indemana si pentru a putea primi momentele de liniste pe care le meriti, poti opta pentru un dormitor amenajat in stil modern, dar cat de simplu posibil. Astfel, trebuie sa alegi elemente simple si elegante, care sa se potriveasca perfect cu felul tau de a fi, dulapuri si organizatoare cat mai practice, cele mai bune usi de interior , cat si cele mai elegante elemente de decor, care sa iti transforme dormitorul intr-o camera de relaxare.Atunci cand vine vorba de culori, paleta cromatica disponibila este una diversificata, astfel ca vei avea de unde alege pentru a putea transforma dormitorul tau dupa propria personalitate. De exemplu, daca vrei ca dormitorul tau sa fie un izvor de relaxare, atunci alege culori cat mai calde, precum nude, alb si nuante de maro, care sa te ajute sa fii calm si sa te poti odihni in liniste. Astfel, poti opta pentru usi albe din lemn, mobilier in nuante deschise de maro sau gri si podea bej. Daca vrei sa adaugi o pata de culoare, poti integra o culoare puternica, precum galben in elemente precum patul sau elementele de decor. In cazul in care vrei ceva indraznet, poti opta pentru combinarea armonioasa a unei culori neutre, calde cu nuante de albastru, mov sau verde.Dimensiunea dormitorului este primul lucru pe care trebuie sa il iei in calcul atunci cand vine vorba de amenajarea acestuia. In cazul in care dormitorul tau este de dimensiuni mici, trebuie sa il amenajezi intr-un mod cat mai eficient, pentru a putea beneficia de tot spatiul disponibil. Astfel, poti aseza patul lipit de perete, pentru a putea castiga spatiul din centrul camerei, cat si pentru mobilier suspendat. In plus, dulapurile cu usi culisante te vor ajuta sa castigi spatiu. Daca dormitorul tau este unul spatios, trebuie sa ai grija atunci cand il amenajezi, pentru a nu exista riscul de a-l aglomera vizual. Astfel, in loc sa incarci dormitorul cu prea multe obiecte sau decoratiuni, poti opta pentru un pat spatios, un dressing incapator si un birou sau un fotoliu, unde sa te relaxezi.Designul modern presupune linii drepte și forme clare. Astfel, poți opta pentru un pat si un dressing cat mai simplu. Totusi, pentru a aduce un plus de stil dormitorului tau, poti apela la combinarea texturilor. Astfel, poti alege ca usile si patul sa fie din lemn, in timp ce noptierele pot fi avea elemente din metal. De asemenea, poti adauga un dressing cu usi culisante din oglinda. In plus ferestrele mari, o planta in ghiveci, un tablou avangardist, un covor urias pufos si corpurile de iluminat cu design nonconformist sunt elementele ce vor da dormitorului tau un aer primitor.Sursa foto: ChaoTechin, MaxVaktbovych