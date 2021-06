De ce este lumina atat de importanta in viata oamenilor

Ritmul nostru circadian este in mare masura controlat de soare, pe Pamant existand dintotdeauna perioade de lumina si intuneric. Oamenii au evoluat nu doar iubind lumina, ci avand nevoie de ea.Vederea noastra este mai buna cand avem lumina in jur, iar acuitatea vizuala scade la intuneric. Expunerea zilnica la soare ne mentine sanatosi si lumina este folosita in numeroase terapii. Totodata, datorita luminii, ne simtim, de cele mai multe ori, in siguranta. Si nu in cele din urma, datorita luminii putem avea vieti productive. Iata doar cateva dintre modalitatile prin care lumina are o contributie majora in vietile noastre.Pe masura ce anotimpurile se schimba, avem mai mult sau mai putin acces la lumina naturala. Prea putina lumina ne face pe multi dintre noi sa fim deprimati si sa manifestam simptome ale tulburarii afective sezoniere.O optiune ajutatoare, mai ales in timpul sezonului rece, cand ziua este mai scurta, e sa ne folosim de lumina artificiala. Avantajul luminii artificiale este ca ne ajuta sa cream un spatiu adecvat nevoilor noastre. Astfel, lumina „dicteaza“ atmosfera dintr-o camera. De pilda, corpul de iluminat Philips Hue Play , care poate fi montat pe un perete, pe un televizor sau poate fi asezat pe orice suprafata, ofera o lumina inteligenta care poate crea in camera atmosfera de care avem nevoie intr-un anumit moment al zilei.Luminile albe, calde, fac orice spatiu mai primitor. Cele colorate sau care se aprind si se sting intermitent dau impresia unui loc festiv. Cu un efort minim, putem sa transformam orice spatiu, atat acasa, cat si la locul de munca, astfel incat sa primim energia sau linistea de care avem nevoie la un moment dat.Inaintea aparitiei luminii artificiale, productivitatea noastra era limitata la numarul de ore ale zilei. Noaptea era mult prea dificil sa ne putem desfasura activitatea. Initial, focul a fost cel care a facut ca zilele sa fie mai lungi. A urmat lumina pe gaz, iar in prezent cea alimentata cu energie electrica. Am reusit astfel sa stam treji mai multa vreme, sa venim cu idei noi, sa fim inovativi si sa progresam.Insa, abudenta de mijloace tehnologice din prezent ne-a afectat odihna. In ultimii ani, lipsa somnului este o problema cu care se confrunta din ce in ce mai multi oameni. Un adult are nevoie, in medie, de opt ore de somn pe noapte si un ritm circadian constant. Acest lucru inseamna sa ne culcam si sa ne trezim la aceleasi ore. Din cauza gadgeturilor moderne si a programelor incarcate, calitatea odihnei a scazut semnificativ, iar efectele nu intarzie sa apara: tot mai multi oameni au probleme de sanatate din cauza somnului precar.Lumina albastra generata de telefoanele mobile, de tablete, de laptopuri sau televizoare afecteaza ritmul circadian. Creierul considera ca este inca zi si astfel intarzie momentul adormirii. Recomandarea specialistilor este ca, inainte de culcare cu cel putin o ora, sa renuntam la folosirea gadgeturilor moderne cu ecrane luminoase si sa avem in camera o lumina slaba. Astfel, vom putea adormi mai usor, iar calitatea somnului va creste.Sursa foto: Evgeny Atamanenko/ Shutterstock