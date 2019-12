Idei de amenajare pentru camerei bebelusului in 2020

Astepti un copil si trebuie sa ii amenajezi camera sau pur si simplu te-ai hotarat sa redecorezi spatiul piticului tau? Ai o misiune serioasa si placuta, in acelasi timp si iti venim in ajutor cu cateva idei de amenajare pentru camera bebelusului in 2020.Camera bebelusului trebuie sa fie in acelasi timp un loc de joaca, un spatiu de relaxare si unul pentru somn, universul in care cel mic sa se regaseasca, sa se distreze si sa viseze cu ochii inchisi sau deschisi. Bebelusul tau poate avea o camera cum vezi in reviste sau pe internet, dar cea mai mare problema a multor parinti din Romania este lipsa spatiului. Ce ai zice daca ti-am spune ca poti amenja o camera pentru bebe care sa fie in tendintele anului 2020 chiar daca stai intr-un apartament "clasic" romanesc, intr-unul nou si spatios sau intr-o casa?Orice parinte isi doreste o camera originala pentru copilul lui si cauta solutii sa imbine obiectele de mobilier si accesoriile indispensabile pentru bebe astfel incat cel mic sa aiba parte de o atmosfera armonioasa, confortabila si sigura. Primul pas este sa iti stabilesti un buget, iar apoi, in limitele acestuia sa alegi ceea ce iti doresti pentru copilul tau.Patutul, salteaua, comoda cu baita, dulapul, accesoriile trebuie sa fie din materiale de inalta calitate. Apoi trebuie sa te hotarasti la designul dorit, tinand cont, evident, de siguranta celui mic.Probabil nu vrei sa schimbi patutul prea des, asa ca e bine sa faci o alegere pe termen lung, tinand cont de mai multe aspecte. Patutul trebuie sa fie confortabil, usor de utilizat, sigur si durabil, iargasesti pentru toate gusturile si bugetele.Tipul de lemn din care este confectionat un patut pentru copii este important. Cele mai simple si ieftine sunt cele din pin masiv, insa este un material moale si nu foarte durabil; ca sa nu mai vorbim despre momentul cand bebe va incepe sa roada marginile, atunci cand ii vor iesi dintisorii, si cand exista riscul sa desprinda bucati din el... Prin urmare, uita-te dupa un patut din lemn de esenta tare, cum ar fi stejarul, artarul, arinul, mesteacanul sau fagul, din colectia "Camera Bebelusului". Acestea nu au doar un design modern, ci ofera si o siguranta sporita, datorita lacurilor nontoxice aplicate pe lemn pentru finisaje. In plus, dintre toate modelele ai putea alege un patut multifunctional, care se poate modifica pe masura ce bebe va creste.Cele mai importante criterii cand alegi un patut pentru bebelus sunt varsta copilului si sarcina maxima a patutului, precum si rezistenta acestuia la sarituri si diverse jocuri ale copilului. Sa amenajezi o camera de bebelus cu obiecte de mobilier cumparate unul de aici, unul de dincolo complica putin lucrurile. Asa ca ai putea sa acorzi atentie ideii de a alege dintr-o serie de, practice, confortabile si frumoase in egala masura.Seturile de mobilier din magazinul online camerabebelusului.ro includ tot ce are nevoie un copil pentru odihna, joaca si relaxare. Un set este format din patut, saltea, comoda, masa de infasat practica si accesibila, dulap si accesorii. Toate obiectele sunt realizate cu migala deosebita, atent prelucrate si finisate si respecta normele de siguranta necesare pentru a crea un univers magic, in care bebe sa creasca inconjurat de toata dragostea de care are nevoie.