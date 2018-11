Idei pentru casa - cateva sfaturi pentru o locuinta de vis

Cu totii ajungem la un moment dat in viata cand suntem in cautare denoastra. Unii oameni au un ochi nativ pentru design, dar suntem mai multi in tabara celor care nu pot face nimic fara sa consulte un specialist, sau chiar internetul, inainte de a face orice schimbare majora. Si chiar si atunci, asteptarile nu corespund intotdeauna cu realitatea.Ne-ar placea sa avem un designer de interior la dispozitia noastra oricand, inainte de a decide exact unde si cum sa atarnam acea dulce noua arta de perete pe care am cumparat-o. Dar pana cand vom castiga loteria, va trebui sa avem incredere in instinctele noastre, trebuie sa avem curajul de a aduna o multime de sfaturi de design de oriunde le putem obtine. Am colectat cateva secrete direct de la profesionisti pentru a va ajuta cu toate nevoile dumneavoastra pentru amenajari interioare . Alegeti minimalist. Pastrati totul dispersat si simplu. Tot ce aveti nevoie sa mai adaugati intr-o bucatarie albe sunt scaunele din lemn, poate o frunza de plante solitara, sau o insula din lemn de nuanta inchisa.O camera are o dimensiune verticala, precum si una orizontala. Daca sufrageria are un tavan inalt, profitati din plin de spatiul suplimentar. Decorati-o intr-o maniera care atrage ochiul in sus. Plafoanele a caror culoare pornesc inca de la podea reprezinta o modalitate eleganta de a realiza acest obiectiv.Utilizati oglinzi decorative pentru a adauga lumina instantanee in spatiul dumneavoastra de locuit. Dupa cum sugereaza specialistii de design interior, oglinzile pot fi de asemenea folosite pentru a face un spatiu mic sa se simta mai mare. Pentru camere mai mari sau pentru orice camera cu o cantitate mai mica de lumina naturala, oglinzile amplasate corespunzator vor adauga lumina instantanee. Oglinzile decorative pot fi de asemenea folosite in locul artei pentru a umple spatiul gol al peretilor. Oglinzile mari sau mici adauga lumina si dimensiuni in spatiul dumneavoastra de locuit.O piatra partial expusa este atat de indrazneata si draguta! Folosind un ton spalacit pentru blat, combinat cu piatra in relief de pe perete, reusiti sa construiti un spatiu super-elegant. Aceasta aplicatie specifica ar putea fi greu de curatat in cazul in care sosul de spaghete va stropi peretele. Un designer priceput poate instala pietrele (de cuart, etc.) la o distanta considerabila fata de aragaj.Construind pe punctul anterior, designerii sunt din ce in ce mai fascinati de materialele naturale si textura vizuala pe care o adauga in interiorul casei. Piatra naturala (cuartul, granitul) utilizate intr-o bucatarie, imbina luxul si practicul intr-un mod care face spatiul mai placut.Daca aveti de-a face cu o camera care nu ajunge prea mult in calea luminii, va recomandam sa instalati o usa cu o suprafata reflectorizanta. O finisare lucioasa / semi-lucioasa pentru o usa poate reflecta lumina pe care spatiul trebuie sa o ofere. Adaugati mobilier metalic sau, posibil, unele accente contrastante si veti ramane cu adevarat impresionati.Nu va fie teama sa folositi culori indraznete! Dulapurile albe au fost extrem de populare in trecut, dar vor ceda locul unor dulapuri colorate, cum ar fi albastru (marin), negru, verde si pasteluri. Dulapurile din lemn dulce cum ar fi castanul, lemn de fructe si stejar alb sunt deja atat de populare si vor aparea in mai multe bucatarii in anii urmatori.Creati un punct de atractie in camera dumneavoastra de zi pentru un spatiu coerent, armonios. Semineul este o alegere comuna si acest lucru poate crea o atmosfera confortabila, relaxata. O masa de cafea este un alt exemplu de accesoriu care poate actiona ca un element importanta pentru a va crea designul in jur.Culoarea gri exprima eleganta. Combinati-o cu nuante de culori calde, care ridica moralul. Cautati ceva cu putina caldura? Incercati o culoare de la mijlocul gamei, cum ar fi cremul, care de asemenea ofera o stare de confort . Culorile pale sunt bune pentru a va scufunda putin picioarele in culoare. O culoare de verde deschis rezulta intr-o camera senina. Un portocaliu serbet, este timid si totusi distractiv.Alegerea culorilor pentru amenajare este un proces dificil, dar cine spune ca nu poate fi si distractiv? Cel mai important este sa va reflecte personalitatea si sa va ofere starea pe care de mult ati visat-o in locuinta dumneavoastra.