Iti doresti o baie moderna, care sa corespunda perfect nevoilor tale? Iata citiva pasi de urmat!

Ori de câte ori vorbim despre băi, mintea ne fuge în mod automat la aspectele funcționale ale acesteia, pentru că în trecutul nu foarte îndepărtat, aceasta era menirea lor. În prezent însă, am putea spune câ baia și-a depășit cu mult funcțiile de altă dată, devenind pentru mulți oameni chiar un veritabil sanctuar de relaxare. Nu sunt puține acele zile în care după o zi încărcată la locul de muncă, o baie fierbite, în compania unor miresme deosebite, reprezintă unicul lucru pe care ni-l mai dorim. În prezent, stilul de amenajare modern pare să prezinte un interes din ce în ce mai crescut in rândul proprietarilor de locuințe, pentru că este foarte ușor de remarcat și denotă totodată și foarte mult bun gust.Una dintre caracteristicile de baza ale stilului de amenajare modern este simplitatea, detaliu ce conferă în mod automat ideea de spațiu mult mai generos decât este el in realitate. Spre deosebire de stilurile de amenajare clasice, cel modern se poate integra perfect atât în cadrul unei bai cu un spațiu mai restrans cât și în cele cu spațiu generos. Iată așadar câțiva pași de urmat în amenajarea unei băi moderne cu stil!Probabil că nu mai vine ca o noutate pentru nimeni faptul că unse poate transforma cu ușurință într-un veritabil centru de atracție în orice baie. Dat fiind faptul că vorbim despre o baie modernă, este indicat să îți îndrepți atenția înspre unul cu un design cât mai simplu, care să aibă linii drepte și o coloristică la fel de simplă. Ar fi chiar recomandat ca mobilierul să nu dispună de mai mult de doupă culori. Nu uita însă nici de aspectul funcțional al acestuia, astfel că este indicat să te asiguri că alegi unul compartimentat cât mai inteligent, ținând cont de toate lucrurile pe care avem tendința de a le depozita în baie.În stilul de amenajare modern, se promovează foarte mult ideea de spațiu cât mai generos. Astfel, dacă nu ai o baie cu mult spațiu, este indicat să îți indrepți atenția înspre piese de mobilier și obiecte sanitare de dimensiuni mai reduse. Optând pentru cele masive, nu doar că vei reduce semnificativ spațiul din baie, însă s-ar putea ca baia să nu mai fie un loc tocmai confortabil, în care sa îți găsești relaxarea atunci când simți nevoia. Așadar, asigură-te că aranjezi și ordonezi totul în linii cât mai drepte.Decorațiunile sunt de foarte multe ori niște elemente definitorii pentru anumite încăperi, însă dat fiind faptul că în stilul de amenajare modern se pune foarte mult accentul pe simplitate, este rcomandat să reduci numărul acestora sau chiar să renunți complet la ele dacă nu sunt necesare. O baie plină de decorațiuni poate da cu ușurință impresia unui spațiu mult prea încărcat, astfel ca efectul lor asupra atmosferei generale din baie, nu va fi cel scontat.