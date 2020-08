O cameră plăcută și ordonată este visul oricarei persoane. Cu toate acestea, de cele mai multe ori umplem acest spațiu foarte important al casei noastre cu lucruri de care credem că avem nevoie, dar care, în realitate, nu fac decat sa ne perturbe linistea si somnul.Dormitorul este unul dintre cele mai importante camere dintr-o casa, de aceea este important sa fie decorat astfel incat sa emane energie, liniste si fericire.Iata cateva lucruri pe care oamenii fericiti le au in dormitorul lor:Daca o camera este decorata in culori stralucitoare sau prea inchise poate perturba somnul. Este recomandat sa zugravim peretii dormitorului in tonuri deschise, precum albastru sau neutre.Pentru o odihna buna si un somn linistit, este important sa alegi perdele inchise la culoare. Perdelele albe vor face ca ritmul cardiac să se accelereze datorită filtrării luminii LED de pe strada in camera. Alege-le pe cele care permit ca in camera sa fie intuneric total.Nu folosiți telefonul mobil: aceasta este, fără îndoială, cea mai dificilă schimbare, dar în același timp este cea care va oferi cele mai bune rezultate. Utilizarea smartphone-urilor in camera generează insomnie și anxietate; Așadar, dacă este posibil, evitați utilizarea acestuia în dormitorul si înlocuiți-l cu alte activități, cum ar fi cititul, meditarea, scrierea etc.Conform legilor Feng Shui patul tău ar trebui să fie întotdeauna în direcția ușii. Cu toate acestea, picioarele tale nu ar trebui să fie niciodată aliniate cu el, conform tradițiilor chineze.Sursa: https://porquenosemeocurrio.net/