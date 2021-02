Masajul, a way of life - inspira-te de la Masatto pentru telul acestui an

Anul acesta reiei lista de promisiuni pe care ti-ai facut-o. In contextul actual ai putea sa iti doresti mai degraba sa mentii ce ai sau sa revenim la normalitatea si firescul de dinainte de pandemie. Iti vei propune sa calatoresti mai mult, sa citesti mai mult si sa iti bucuri sufletul cu experiente placute. Nu uita sa treci pe lista si o imbunatarire in stilul tau de viata, iar aici o lectie o primesti de la Masatto. Sub devizamarele brand Masatto isi propune sa fie si in 2021 un ghid al celor care au nevoie de relaxare la cota maxima posibila. Cum? Prin terapia masajelor.Cei de la Masatto au intuit bine faptul ca unii au nevoie de test practic pentru a intelege pe deplin care sunt avantajele unor astfel de fotolii. Asadar, propune si in acest an, ca si pana acum, testarea gratuita pentru oricine doreste. Este atat de simplu! Cauti modelul dorit, il testezi in showroom cu programare in prealabil. Daca esti din capitala esti un pic mai mult rasfatat pentru ca poti ajunge la Casa Masatto, un nou concept de showroom al acestui brand.Esti invitat aici ca la tine acasa si intr-un decor potrivit poti testa modele de fotolii de masaj care iti vor incanta simturile. La fel de bine poti cere livrarea acasa a unui fotoliu masaj terapeutic . Echipa vine pregatita cu tot ce trebuie, monteaza, seteaza si te ajuta sa te initiezi in aceasta terapie, setand ce iti doresti. Ai 30 de zile la dispozitie sa testezi, sa te bucuri din plin la orice ora din zi sau din noapte de performanta fotoliului. La final, tu decizi daca merita sa fie al tau, pentru totdeauna.Daca privim in urma la anul ce a fost trebuie sa ne fi invatat lectia. Am petrecut mult timp acasa, am lucrat acasa, munca remote si mai ales work from home a devenit parte din vietile noastre. Astfel de situatii au impus o linie destul de fina intre ce mai inseamna relaxarea in zilele noastre si asediul stresului asupra organismului tau. Muncesti neintrerupt, esti mereu conectat si nu mai stii ce este aceea relaxare.Inutil sa mai insistam asupra faptului ca stresul potentiaza orice afectiune. Virusul care a impus aceasta pandemie poate fi invins, insa din teama si frica de ceea ce nu stim, ii dam un context perfect. Invata sa te relaxezi, sa te pui pe primul loc, sa traiesti mai bine si mai frumos pare sa fie o lectie pe care Masatto ti-o inspira. Iar terapia masajelor a dat mereu roade.Fotoliile de masaj au incorporata tehnologia de scanare, senzori care masoara corpul ocupantului, astfel incat ajusteaza miscarile rolelor, pentru precizie in puncte anume.Aproape fiecare fotoliu de masaj dispune de programe manuale si automate. Poti seta dupa bunul plac, ce tip de masaj ti se potriveste, intens, shiatsu, miscari mai blande. In completare cu perne de aer si incalzire, efectele masajelor sunt resimtite numaidecat, atat pe moment, cat si pe termen lung.Timpul este mai pretios ca oricand. Stai in trafic, mergi la programari, depinzi de orarul zilnic, asadar iti este de ajuns cate planificari ai peste zi, incat timpul tau sa fie fructificat mai bine; fotoliile de masaj Masatto au functii ce permit realizarea unui masaj in doar 15 minute, full body sau doar pentru anumite zone corporale.Fotoliile Masatto sunt perfecte pentru orice locatie, fie ca vorbim despre home, office sau o sala de asteptare. Alege in functie de interesele tale, de nevoi si spune consultantului Masatto ce preferinte ai pentru a alege o versiune compacta sau nu.Masatto aduce tehnologia moderna la indemana ta. Functia zero gravity, sistem de control inteligent (cu telecomanda sau prin aplicatie), mecanismele de masare 4D sau 3D sunt demonstratia faptului ca un fotoliu de masaj este terapeutul neobosit, disponibil oricand pentru tine.Lasa-te in maini bune, cu Masatto. Cere testare gratuita sau descopera pretul fotoliilor de interes aici:Str. Erou Iancu Nicolae, Nr. 97Str. Costin Nenitescu, Nr. 14contact@masatto.ro+40 735 518 967