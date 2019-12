Minimalismul, tendinta florala de Craciun

Decoratiunile naturale, aranjamentele florale cu lemn, conuri de brad, flori de bumbac, felii de lamaie, mar, portocala uscate, batoane de scortisoara, eucalipt sunt preferate anul acesta de romani, arata datele Floria.ro. Si la nivel cromatic este preferat minimalismul, aranjamentele cele mai cautate fiind in tonuri de alb, verde, cu accente de rosu date de Poinsettia sau ilex. Pentru decoratiunile care completeaza aranjamentele florale, romanii prefera auriul, argintiul si albastrul, alaturi de figurine din lemn care amintesc de copilarie: ingeri, sanii, patine, chiar mere si nuci, pentru cei care isi doresc un Craciun traditional.Fata de anii trecuti, remarcam tendinta decorarii tuturor spatiilor. Am avut solicitari pentru elemente decorative pentru living, dormitor, pentru biroul de acasa, dar si pentru terase. Se doreste un design unitar, astfel incat comenzile sunt mai ample, dar si facute mai din timp. De altfel, cele mai multe comenzi sunt pentru decorarea propriei locuinte, dupa care urmeaza comenzile pentru prieteni si rude apropiate. Mai ales in aceste cazuri din urma, clientii programeaza livrarile online din timp, astfel incat sa nu aiba surprize, a precizat Marina Popescu, director general Floria.ro.De altfel, primele comenzi au aparut la inceputul lunii noiembrie, mai devreme decat in anii precedenti si au inceput cu aranjamente de Advent, piese decorative pentru birouri si spatii comerciale. Varful acestora este insa in prima parte a lunii decembrie, cand cele mai multe comenzi sunt pentru coronite si brazi decorativi. Dupa prima parte a lunii, aranjamentele si pachetele cadou sunt cele mai solicitate.Comenzile online continua insa chiar pana in Ajun de Craciun, iar in perioada 20-24 decembrie cele mai multe sunt plasate pentru a face surprize celor dragi, un procent semnificativ de comenzi fiind plasate din Bucuresti pentru provincie, a mai precizat Marina Popescu.Colectia de Craciun a Floria.ro cuprinde peste 30 de buchete si aranjamente de sezon, cu preturi pornind de la 99 de lei.