Oferta de corpuri de iluminat living este prea diversificata? Iata cum sa gasesti modelul potrivit!

Multa vreme, iluminatul apartamentelor din tara noastra a avut o reteta clara: o lustra cu mai multe brate in sufragerie, o plafoniera in dormitor, bucatarie si baie si o aplica sau doua in hol.Nostalgicii isi vor aminti cu drag lustrele cu 5 brate din sufragerie, acele corpuri de iluminat din cupru si abajururi din sticla de forma florilor ce stau sa se deschida. Becurile de atunci, desi erau de mare putere, ofereau o lumina incerta, galbuie, care nu te ajuta neaparat in desfasurarea vreunei activitati, dar care era foarte deranjanta pentru vedere.Nevoia de lumina artificiala multifunctionala exista si atunci, insa oferta nu era deosebit de variata, iar caracteristicile si performantele surselor de iluminat nu erau comparabile cu cele din prezent. Astazi, corpurile de iluminat pentru living pot fi discrete, chiar ascunse, pot fi somptuoase si pot fi orice intre aceste doua variante.Tocmai de aceea, atunci cand vrei sa redecorezi camera de zi a apartamentului sau casei tale si ai de ales din sute sau chiar mii de variante, precum cele din oferta de, gasirea modelului perfect poate fi foarte dificila.Astfel, va trebui sa ai in vedere cateva criterii de “departajare”, iar acestea sa fie chiar necesitatile tale si caracteristicile spatiului pe care doresti sa-l pui intr-o lumina noua.Livingul este, in cele mai multe cazuri, cea mai mare camera a locuintei, motiv pentru care vei avea nevoie, in mod cert, de corpuri de iluminat living cu mai multe brate/surse. Pe langa iluminatul general, insa, va trebui sa ai in vedere si folosirea unor corpuri de iluminat de tipul lampadarelor, aplicelor sau veiozelor.Inaltimea tavanului poate impune restrictii severe asupra dimensiunilor corpurilor de iluminat living, asadar daca tavanul este la 2,4m sau mai jos, ideal ar fi sa folosesti spoturi incastrate, plafoniere si alte corpuri de iluminat living ce “atarna” cel mult pana la partea superioara a tocului usii.Daca, in schimb, ai ales sa amenajezi un spatiu de luat masa in camera de zi, corpul de iluminat care se afla deasupra mesei ar putea cobori pana la circa 80cm distanta de blatul mesei.Daca tavanul depaseste doi metri si jumatate in inaltime, insa, poti alege corpuri de iluminat living chiar si din categoria de candelabre.Evident, corpurile de iluminat living vor fi alese in armonie cu stilul de design de interior pe care l-ai imbratisat. Tocmai de aceea, amenajarile clasice sau vintage vor fi completate de corpuri de iluminat cu ornamente bogate si finisaje precum cuprul sau fierul forjat. In plus, elementele din cristal nu vor fi niciodata nepotrivite incaperilor decorate elegant.La polul opus, amenajarile moderne vor gasi corespondenta in corpuri de iluminat living cu design simplu, realizate din materiale precum sticla si metal cu finisaj lucios. Stilul minimalist va lasa impresia unui spatiu “aerisit”, asadar corpurile de iluminat living potrivite vor avea linii clare si puternice.Multe persoane sunt atrase de stilul rustic, asadar recomandarea de corpuri de iluminat living pentru acest tip de amenajari face referire la materialul din care acestea sunt fabricate. Lemnul (chiar cel cu aspect nefinisat) va fi potrivirea perfecta, iar combinatiile cu fier forjat sau sfoara vor conferi o autenticitate aparte atmosferei.