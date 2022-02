Patru idei pentru a crea mai mult spatiu de depozitare

Indiferent de cat de mare este locuinta ta sau cate dulapuri ai reusit sa implementezi in designul casei tale, va aparea momentul in care te vei intreba unde sa depozitezi anumite lucruri. Poate doar ai strans foarte multe obiecte sau poate nu ai folosit la capacitate maxima potentialul casei pentru a crea zone de depozitare.Desi stim ca spatiul de inmagazinare reprezinta una dintre cele mai mari provocari in materie de locuinte, mai ales daca nu beneficiezi de foarte multi metri patrati, te asiguram ca exista o multime de modalitati prin care poti ordona toate elementele din casa ta.Piata mobilierului si a mobilei este extrem de ofertanta, asadar cauta piese care sa raspunda mai multor cerinte, dar care, in acelasi timp, sa fie atractive. Spre exemplu, masuta de cafea ar putea avea cateva sertare unde sa depozitezi reviste, articole de scris si alte asemenea elemente, locul fotoliului ar putea fi luat de catre un taburet, iar holul ar arata mai bine daca ai instala o banca unde sa aranjezi gecile sau gentile. De asemenea, canapeaua si patul din dormitor trebuie neaparat sa fie cu lada, iar biroul poate fi chiar masa extensibila din living.Majoritatea dintre noi folosim capacul superior al masinii de spalat pentru a depozita diverse obiecte, fie cosmeticele, fie produsele de igiena. Din fericire, si spatiul deasupra masinii poate fi folosit in mod inedit pentru a depozita diverse obiecte, de la solutii de curatenie pana la foehn sau fier de calcat . Chiar daca nu dispui de dimensiunile necesare pentru instalarea unui dulap special, poti oricand sa prinzi cateva etajere in perete si sa te folosesti de rafturile create. In plus, pentru ca totul sa arate impecabil, alege mai multe modele de cosuri si cutii din rachita unde sa aranjezi, pe categorii, toate accesoriile. Acelasi sistem il poti aplica si in bucatarie, reusind sa aduci un aer boem locuintei.Spatele unei usi este poate una dintre cele mai bune optiuni de stocare a diverselor lucruri. Spre exemplu, la baie poti prinde cateva carlige in care sa agati prosoape, dar si un organizator din material textil in care sa depozitezi cosmeticele, parfumul sau peria pentru par. De asemenea, la bucatarie poti construi rafturi inguste unde sa-si gaseasca locul naproanele, stergarele, buretii de vase si hartia de bucatarie. Mai mult, in camera copiilor, poti prinde in agatatori saculeti care sa contina diferite jocuri sau jucarii. Poti lua in considerare si usile dulapurilor, unde poti prinde esarfe, curele sau chiar bijuterii, precum coliere sau ceasuri.Colturile sunt spatii pe care nu le folosim si, de foarte multe ori raman goale, chiar daca ele ar putea fi locuri excelente de inmagazinare. Fie ca montezi rafturi, fie ca instalezi un cuier din lemn, aceste noi zone le vei putea utiliza pentru depozitarea diverselor lucruri. Indiferent ca te gandesti sa creezi mici biblioteci sau pur si simplu sa expui anumite decoratiuni sau fotografii cu familia si cei dragi, nu ne facem griji ca nu vei avea cu ce sa le umpli.Sursa foto: Unsplash