Sapte idei pentru o baie ecologica

Sa-ti transformi baia intr-o incapere ecologica este un lucru posibil si accesibil din punct de vedere financiar. Fie ca este vorba despre produsele de curatare, reciclarea apei, o cada care conserva caldura mai mult timp, robinete economice ori despre becurile folosite, orice schimbare spre un stil de viata mai ecologic conteaza. Iata cateva idei pe care le poti pune in practica pentru o baie confortabila si prietenoasa cu mediul.De tip insula, dreptunghiulara sau pe colt, sinonima cu placerea si relaxarea, cada este un element indispensabil in baie, mai ales daca vrei sa-ti creezi un SPA la tine acasa.conserva caldura o perioada mai lunga, oferind mai mult confort. In plus, se intretin foarte usor, cu conditia sa nu folosesti detergenti agresivi, abrazivi, ci produse de curatare ecologice.Un comportament ecologic implica si economisirea apei folosite la baie. Foarte utile in acest sens pot fi bateriile concepute special pentru controlarea debitului apei. Le poti instala atat la cada, cat si la chiuveta.In ceea ce priveste pardoseala din baie, poti alege o gresie fabricata din materiale naturale, dar si podele din lemn. Rezistent la lovituri si putrezire, in culori frumoase, parchetul din tec poate fi un exemplu, desi este mai scump, oferind baii un aspect elegant, contemporan. Pentru a evita accidentele atunci cand iesi din cada, foloseste un covoras din materiale naturale, precum bumbacul sau bambusul.Cererea de materiale ecologice pentru amenajarea locuintei este din ce in ce mai mare, iar vopselele se numara printre acestea. Cele traditionale contin compusi organici volatili, care pot fi responsabili de poluarea in interior. Alege o vopsea ecologica certificata, care emana un nivel redus de astfel de compusi. Vei gasi vopsele in toate culorile, dar retine ca in cazul bailor mici sunt recomandate nuantele deschise.Daca vopseaua nu te tenteaza foarte mult, poti alege gresia portelanata 100% naturala, care este foarte rezistenta la uzura si impact, sau pe cea fabricata din materiale reciclate.La fel ca celelalte camere, baia merita un mobilier practic, modern si ecologic. In prezent, exista o gama larga de piese de mobilier fabricate din materiale reciclate si reciclabile. Pentru o baie ecologica, alege mobilier din lemn, insa neaparat rezistent la umezeala.O alta posibilitate este sa reutilizezi o piesa de mobilier pe care o ai deja in casa. Un dulap vechi cu sertare, o masuta de la o masina de cusut, o noptiera sau un simplu raft. Este posibil sa fii nevoita sa adaptezi usor mobilierul in functie de instalatiile sanitare si chiuveta, dar rezultatul va fi cu siguranta unic. De asemenea, poti vopsi mobilierul pentru a-i da un aspect nou, neaparat cu un produs ecologic.Sistemul de iluminat este esential in baie, mai ales daca incaperea nu dispune si de o fereastra. In afara de lumina naturala, daca exista, poti folosi spoturi si plafoniere LED. Aceste spoturi sunt relativ puternice, fara sa deranjeze ochiul, de exemplu, atunci cand stai in fata oglinzii pentru a te machia. In plus, contribuie mult la economisirea de energie electrica.Plantele sunt indispensabile pentru un interior sanatos si isi pot gasi locul chiar si in baie. Pe langa faptul ca purifica aerul, plantele verzi pot beneficia de umiditatea naturala din baie si vor consuma astfel mai putina apa. Alege soiuri iubitoare de umezeala, precum bambusul, filodendronul, crinul pacii sau aloe vera.Pentru a curata baia, foloseste produse ecologice, precum otetul alb, care este foarte eficient impotriva depunerilor de calcar. Pentru aceasta, pune pur si simplu produsul intr-o sticla cu sistem de pulverizare – de exemplu, una in care a fost detergent de geamuri – si acopera suprafetele ce trebuie sa fie curatate. Freaca totul cu un burete dupa ce ai lasat otetul sa actioneze cateva minute. Vei fi uimita de rezultate. Pentru curatarea cazii, foloseste bicarbonat de sodiu. Este eficient in inlaturarea petelor de sapun de pe cada si de pe panourile laterale ale dusului. Sapunul negru este un alt produs de curatare util, igienizand suprafetele.Sursa foto: Pexels.com