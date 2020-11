Sfaturi pentru a te bucura de locuinta ta de mici dimensiuni

Daca locuiesti singura sau cu partenerul tau intr-un apartament mic sau o garsoniera, trebuie sa tii minte ca poti avea tot confortul necesar si ceva in plus. Deoarece sezonul rece este dupa colt, redecorarea locuintei pentru a te bucura de conceptul daneztrebuie sa fie pe lista ta de prioritati. Un apartament de mici dimensiuni, cu una sau doua camere, iti poate aduce la fel de multa libertate si intimitate, daca stii cum sa il ingrijesti si sa-l decorezi. Iata cateva sfaturi care te vor ajuta sa privesti totul dintr-o perspectiva creativa si ingenioasa:Un sfat simplu pe care nu trebuie sa-l uiti este acela ca nici intr-un apartament mic spatiul nu se pastreaza curat si ordonat de la sine. Ba mai mult, exista mai multe sanse ca dezordinea sa distruga armonia intr-un apartament de mici dimensiuni decat intr-unul mare. Starea ta de bine si posibilitatea de miscare depind de felul in care aranjezi lucrurile, indiferent ca este vorba de articole vestimentare, piese de mobilier sau alte accesorii.Curatenia sta si ea la baza unui apartament minimalist, dar confortabil, asa ca opteaza pentru electrocasnice cu mai multe functii, usor de folosit si depozitat. Un aspirator vertical Philips 3 in 1 iti va face viata mai usoara, atat la capitolul functionalitate, cat si in ceea ce priveste depozitarea, pentru ca ocupa putin spatiu. Intr-un apartament mic, trebuie sa pui accent pe felul in care poti usura sarcinile de zi cu zi, dar si sa gasesti solutii cat mai, care te ajuta sa economisesti spatiu.Intr-un apartament mic este important sa ai posibilitatea de a te adapta unor noi situatii. De exemplu, daca lucrezi in regim de telemunca in aceasta perioada, zona depoate fi amenajata pentru a raspunde noilor tale nevoi. Asigura-te ca dispui de confortul necesar atunci cand stai la masa, iar daca nu, achizitioneaza un birou de dimensiuni mici care poate fi instalat in dormitor.O alta idee ingenioasa pentru apartamentele mici este inchiderea balconului si prelungirea unei camere sau instalarea unui mic birou sau chiar a unei bucatarii pe balcon. Aceste modificari presupun timp si investitii financiare, insa rezultatul va merita. Este important sa fii dispusa sa faci astfel de schimbari majore pentru a profita de potentialul spatiului in care locuiesti.Un stil de viata minimalist se refera la mai mult decat stilul de design interior si vestimentar. Daca esti interesata de felul in care consumerismul afecteaza planeta si societatea, o astfel de schimbare este perfecta pentru tine. Minimalismul nu inseamna sa renunti la toate lucrurile pe care le ai in garderoba sau in casa, ci sa achizitionezi unele noi doar cand ai neaparat nevoie si sa renunti la ceea ce nu-ti mai aduce bucurie si satisfactie.Stilul de viata minimalist include traiul simplu acasa si interes pentru experiente in detrimentul materialismului. Casa ta trebuie sa fie decorata simplu, cu accesorii care au valoare sentimentala sau o poveste inedita in spate. In acest fel te vei putea bucura de spatiul de mici dimensiuni, fara a te impiedica de lucruri inutile, care sufoca apartamentul si intreaga atmosfera de acasa.Sursa foto: pexels.com, unsplash.com