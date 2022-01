Solutii practice pentru amenajarea peretilor din baie si bucatarie - 4 metode la indemana ta

Atunci cand amenajam baia si bucataria, trebuie să avem in vedere ca in aceste doua incaperi ne confruntam frecvent cu o problema care ne da mari batai de cap: condensul. Avand in vedere specificul activitatilor pe care le desfasuram in baie si bucatarie, va trebui sa ne orientam spre finisaje rezistente la umiditate, atunci cand alegem designul.Iata cateva solutii practice de amenajare a peretilor din baie si bucatarie.De departe, optiunea cea mai cautata pentru amenajarea peretilor din baie si bucatarie o reprezinta placarea cu faianta, avand in vedere avantajele utilizarii acestui tip de finisaj, care:- este usor de intretinut;- este disponibil intr-o varietate de modele mate sau lucioase;- poate fi montat in diferite feluri, cu rosturi sau fara;- poate fi completat cu elemente de design - brauri, pentru un finisaj deosebit;- reprezinta o varianta igienica.Asadar, toate aceste avantaje recomanda faianta ca fiind solutia potrivită pentru amenajarea peretilor din baie si bucatarie. Iar faptul ca ai la dispozitie diferite modele de faianta din care poti alege te va ajuta sa realizezi un design reusit.O alta varianta de amenajare a peretilor din baie si bucatarie, prin care poti minimiza efectele umezelii, ar fi vopseaua lavabila cu particule ceramice.Daca nu esti familiarizata cu acest tip de vopsea, trebuie sa stii ca este mult mai rezistenta la umiditate si caldura decat vopseaua lavabila obisnuita, datorita particulelor ceramice din compozitia sa. Totodata, din punctul de vedere al intretinerii, acest tip de vopsea se curata usor, utilizand doar apa si detergent.In ceea ce priveste paleta de culori, exista cateva optiuni dintre care poti alege, insa trebuie sa ai in vedere ca nu este la fel de rezistenta precum faianta. Asadar, ar fi bine sa iei in calcul faptul ca este posibil sa renovezi mai repede decat ti-ai propus.Daca esti genul de persoana careia nu ii este teama sa incerce produse noi, ai putea sa dai o sansa tapetului rezistent la apa, atunci cand amenajezi baia si bucataria.In general, asociem tapetul cu imagini colorate si reprezentatii grafice care ar putea da viata unei incaperi. Prin urmare, daca te simti inspirata, poti incerca acest tip de material realizat dintr-o spuma cu proprietati izolatoare, pentru care umiditatea nu ar trebui sa reprezinte o problema.Este o varianta practica din punctul de vedere al modului de aplicare, avantajul fiind ca il poti inlocui cu usurinta atunci cand modelul nu mai este pe placul tau sau daca te gandesti sa schimbi designul baii sau bucatariei.Spre deosebire de living sau dormitor, pentru amenajarea carora poti da frau liber imaginatiei, atunci cand amenajezi baia si bucataria exista cateva restrictii in ceea ce priveste utilizarea anumitor finisaje.Insa, daca pana nu demult, nivelul ridicat de umiditate din aceste doua incaperi iti limita optiunile in ce priveste amenajarea, in ultimii ani au aparut solutii ingenioase care iti permit sa amenajezi baia si bucataria intr-un mod mai atragator. Panourile decorative din sticla sau PVC se inscriu in aceasta categorie.Aceste placi se monteaza prin imbinare, astfel ca nu va trebui sa te preocupi de intretinerea rosturilor. De asemenea, avand in vedere ca se curata usor, nu trebuie sa iti faci griji nici din punctul de vedere al intretinerii.Totusi, trebuie sa stii ca, pe parcursul procesului de montare a placajelor din PVC sau sticla, trebuie sa asiguri o foarte buna ventilare a aerului, altfel risti sa apara condensul sau mucegaiul.Sursa foto: Shutterstock.com