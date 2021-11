Cum ai grija de sanatatea animalelor de companie

Animalele de companie sunt de cele mai multe ori membri cu drepturi egale in familie. Le iubim si ne dorim sa aiba o viata frumoasa, cat mai lunga si fara incidente medicale. In schimb, cainele sau pisica ne ofera dragoste neconditionata si numeroase momente de bucurie.Pe langa nevoile de baza ale unui animal de companie, hrana si apa, acestea au nevoie de atentia noastra, de interactiune si de o rutina. In plus, trebuie sa se simta in siguranta si sa fie in permanenta in compania oamenilor.O stare buna de sanatate este esentiala pentru animelele de companie. De aceea, este important sa fim atenti la comportamentul acestora si sa mergem la medicul veterinar imediat ce observam modificari si semne ca ceva nu este in regula.Pentru a evita probelemele de natura digestiva, este important ca acestea sa aiba un echilibru alimentar si un program de mese, cu portii conform recomandarii medicilor veterinari. Respecta indicatiile si propunerile alimentare ale veterinarului, pentru ca sanatatea animalului de companie este cel mai important lucru.Pe langa acestea, daca ai o pisica, schimba-i litiera zilnic, iar daca ai un caine, indiferent de talia si varsta acestuia, scoate-l de cel putin 2 ori pe zi afara.Atunci cand decizi sa iti iei un animale de companie, intereseaza-te dinainte ce trebuie sa faci pentru starea lui de sanatate si de bine. Transforma vizitele la veterinar intr-o rutina, pentru analize periodice si consult de specialitate, mai ales atunci cand constati simptome neobisnuite. Cateva dintre semnele care iti spun ca este momentul sa mergi la veterinar cu cainele sau pisica sunt scarpinatul excesiv, caderea parului, iritatii pe piele, pierderea apetitului, decolorarea gingiilor.Din pacate, cainii si pisicile nu ne pot spune cand nu se simt bine; animalele de companie pot avea diferite afectiuni pe care este important sa le observam cat mai devreme pentru a impiedica agravarea acestora si eventualele complicatii. De aceea, este important sa stii care sunt cele mai frecvente boli ale animalelor de companie.Una dintre cele mai comune boli ale animalelor de companie este babesioza , o infectie cauzata de anumiti paraziti microscopici care se transmit prin muscatura de capuse si infecteaza celulele rosii ale sangelui. Boala poate aparea foarte usor la caini si pisici, iar daca este netratata corespunzator, poate fi fatala. De aceea, este important sa prevenim muscaturile de capuse, sa recunoastem primele manifestari ale bolii (mancarimi ale pielii si iritatii) si sa ne prezentam imediat la medicul veterinar daca observam aparitia acestora.Puricii sunt o problema comuna, care apare la caini si la pisici mai ales in cazul celor care petrec mult timp afara. Acestia pot provoca probleme grave animalului de companie, de aceea este important sa stim care sunt simptomele cele mai frecvente: caderea parului, animalul se scarpina foarte des, pielea devine iritata iar parazitii sunt vizibili prin blana animalului.Parazitii intestinali afecteaza cainile si pisicile, iar larvele se pot transmite usor de la mama la pui. Infectia poate sa apara si daca animalul de companie a mancat anumite insecte. Cele mai comune simptome sunt abdomenul umflat, scaderea in greutate, diareea, voma sau sange in scaun. Parazitii intestinali pot afecta si oamenii, daca atingem obiectele contaminate cu ouale acestor paraziti. De aceea, este important ca animalul de companie sa fie cu toate deparazitarile la zi si, de asemenea, ca tu sa te speli foarte bine pe maini dupa ce cureti litiera pisicii.Raia auriculara este cauzata de un parazit care traieste pe suprafata pielii canalului auricular, insa poate fi prezenta si pe alte zone ale corpului. Mergi cu animalul de companie la veterinar daca observi ca acesta scutura des din cap si se scarpina in urechi, are leziuni in zona urechilor sau un lichid maro inchis in interiorul urechii.Multe animale de companie sunt supraponderale, ceea ce poate duce la boli cardiovasculare, de rinichi sau la artrita. Este important sa stabilesti un program de mese si portii potrivite de mancare pentru animalul tau de companie. De asemenea, asigura-te ca animalul tau primeste tipul de hrana de care are nevoie conform varstei, eventualele alergii sau probleme de sanatate frecvente asociate cu rasa respectiva.Artrita este o afectiune des intalnita la animalele de companie mai in varsta, care se misca mai incet si sunt mai putin active decat cele tinere. Daca pisica sau cainele manifesta agresivitate atunci cand sunt mangaiate in zona articulatiilor, acesta poate fi un semn de artrita.Sursa foto: Shutterstock