Mancare umeda sau uscata: care este cea mai buna pentru pisica ta?

Mulți dintre noi, cei care avem feline ca și animale de companie, știm că piața oferă mai multe alternative alimentare pe care le putem încorpora în dieta lor zilnică. Deși nu este ușor să alegeți ce tip de mâncare se potrivește cel mai bine cu acestea, amintiți-vă că cel mai important lucru din toată îngrijirea nutrițională este: mai întâi, să luați în considerare valorile nutriționale oferite de fiecare dintre mărci și referințele lor respective, iar în al doilea rând, ce îi place acesteia. În caz contrar, riști ca pisica să nu se hrănească.Fie că este uscat sau umed, fiecare are calități și caracteristici specifice despre care trebuie să știm, înainte de a decide care ar putea fi cea mai bună dietă pentru animalul nostru de companie.Indiferent de modul în care este prezentat, cel mai important lucru atunci când alegeți dieta pisicii este să acordați atenție dacă conține substanțele nutritive necesare pentru aceasta, cu atât mai mult cu cât chiar și greșelile mici în aportul său ar putea declanșa consecințe grave, de la boli la rinichi, la apariția tumorilor.Prin natura lor, felinele sunt în principal animale carnivore, astfel încât dieta lor trebuie să fie alcătuită în mare parte din proteine ​​de origine strict animală. Acestea sunt vitale, deoarece le promovează bunăstarea corpului, deoarece sunt necesare pentru formarea mușchilor, a pielii și a blănii. În plus, conțin arginină și taurină, aminoacizi esențiali pe care organismul pisicilor nu este capabil să îi genereze singur și sunt necesari pentru a regla sarea și apa din celule, producerea de bilă, printre alte funcții. Cu toate acestea, nici un aport exclusiv de proteine nu este recomandat, deoarece carnea are niveluri foarte scăzute de calciu, ceea ce ar cauza oase slabe la pisici. Prin urmare, alimentele pe care le alegeți trebuie să aibă minerale precum fosfor, calciu și magneziu, precum și vitamine, deoarece acestea sunt implicate în toate funcțiile esențiale ale corpului, cum ar fi digestia.Pe de altă parte, acizii grași, pe lângă aportul ridicat de calorii, sunt principala sursă de energie pentru feline. Acidul linoleic și acidul arahidonic, de exemplu, sunt responsabili de strălucirea stratului de blană și, fiind în aceeași stare ca taurina și arginina (pe care corpurile pisicilor nu le pot produce), este important ca dieta lor să le fie asigurată. În mod similar, carbohidrații, deși au nevoie de ei în puține procente, sunt surse importante de energie. Pe scurt, asigurați- vă că alimentele pe care le alegeți sunt în mare parte alcătuite din proteine animale, de preferință pește pentru sursa sa de acizi grași omega, dar care conține și grăsimi, minerale, vitamine și carbohidrați.Spre deosebire de conținutul redus de apă din mâncarea uscată, principala caracteristică a alimentelor umede este că conțin între 70 și 85% apă. Ceea ce le face cea mai bună opțiune pentru acele pisicuțe care sunt reticente în a bea apă și care ar putea fi predispuse la boli de rinichi.Pisicile, în general, au nevoie de mai mult de 50 de mililitri de apă pe kilogram de greutate pe zi pentru a rămâne hidratate. Dacă nu consumă această cantitate, apar probleme urinare grave în sistemul lor urinar, cum ar fi cristalizarea urinei. Prin urmare, alimentele umede conțin procente mari de apă pentru a satisface această cerință a corpului felin.Dacă totuși îți este greu să te hotărăști asupra uneia sau alteia, de ce nu te gândești la amândouă? Un studiu realizat de Waltham Pet Nutrition Center, o instituție științifică cu mai mult de 50 de ani dedicată nutriției animalelor, a concluzionat că o dietă care conține ambele tipuri de alimente poate fi foarte benefică pentru pisici. Unele dintre beneficiile unui aport combinat este că ajută animalul să aibă un tract urinar mai sănătos, greutatea și metabolismul său rămân mai stabile, iar sănătatea dentară este păstrată.