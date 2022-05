Cum iti poti da seama daca pisica are dureri

Pisicile pot ascunde foarte ușor durerile. De multe ori este dificil să ne dăm seama când are pisica dureri, dacă suferința nu este una evidentă, mai ales că felinele nu ne pot spune asta.Toți proprietarii de pisici știu cât de bine pot disimula acestea că se simt bine într-un moment de suferință (fie că sunt bolnave sau doar au dureri). De aceea, este important ca toți cei posesorii de pisici să cunoască cele mai subtile semne că pisica nu se simte bine.Este evident că în momentul în care pisica începe să șchioapete are dureri. Se poate întâmpla să șchioapete din cauza unei căzături sau a unei sărituri nereușite, și să simtă o durere care să-I îngreuneze mersul. Poate trece în 5-10 minute, așa cum trec și pentru noi durerile de la lovituri. Dar dacă pisica nu pune deloc lăbuța jos, iar la palpare devine agitată, sau chiar agresiva, este important să mergi de urgență la medicul veterinar, deoarece este semnul unei fracturi.Atenție! Dacă pisica este calmă, blândă și se transformă apoi într-o, mai ales la atingerea unor anumite părți ale corpului, este semnul unei suferințe.Unele pisici, în momentul în care suferă, vor striga sau chiar urla dacă suferința este acută. Dacă observi că pisica ta face acest lucru este important să o duci de urgență la medic, deoarece este semnul unei afecțiuni grave. Nu toate pisicile se manifestă la fel de vocal. Altele se pot văita ușor sau pot miorlăi normal, dar insistent. Observă orice comportament anormal al pisicii și dacă acesta nu este unul de moment, mergi cu felina la medic.Vorbind de mâncare, este adevărat că unele pisici aflate în suferință fie nu vor mai mânca, fie nu vor mânca la fel de mult ca în mod normal. Dar nu toate pisicile vor reacționa în acest fel, deoarece, în sălbăticie, o pisică care nu mănâncă va muri, așa că, dacă sunt capabile să mănânce în ciuda unei dureri chiar și foarte semnificative, de multe ori o vor face.O pisică bolnavă sau în suferință, se ascunde. Va începe să petreacă din ce în ce mai mult timp stând liniștită sub par sau în dulap, ori într-un alt loc în care poate intra și la care tu poți ajunge cu greuAlte pisici pot avea o stare de agitație, însă diferită de cea de joacă. Sunt mai alerte, se sperie mai ușor, dorm mai puțin și le este greu să se așeze într-un singur loc. Dacă pentru om poate părea un comportament ciudat, de multe ori ignorat, pentru pisici este un strigăt de ajutor.Un lucru mult mai subtil și greu de observat, pe care multe persoane îl trec cu vederea. O pisică suferindă poate avea uneori ochii oblici, care sunt întredeschiși sau parțial închiși. De asemenea, poate avea pupilele dilatate (partea neagră din interior este mai mare) și o expresie neobișnuită. Prin urmare, dacă observi că pisica are o privire ciudată este mai bine să consulți medicul veterinar.Pisicile acordă o importanță deosebită igienei. Însă schimbările de rutină pot fi un semnal de alarmă. Primul, și cel mai ușor de recunoscut, este lipsa unei igiene. Pisicile care suferă pot renunța la a se mai spăla sau o vor face mult mai rar și pe durate mai scurte.Altele, din contră. Se vor spăla mult mai des, și vor insista cu precădere în anumite părți ale corpului (locurile care sunt dureroase). De exemplu, pisicile care suferă de cistită se pot spăla excesiv în zona burții, ducând la pierderea blăniței. Lingerea excesivă poate duce, inclusiv, la răni ale pielii în zona respectivă.Pentru ca starea pisicii să nu se agraveze, este important să consulți medicul veterinar cât mai curând posibil. Tocmai de aceea, este important să fii pregătit și pentru urgențe care pot apărea la orice oră din zi și din noapte. De aceea este important să ai întotdeauna la îndemână contactul de la o, la care să poți apela în cazul unei urgențe. De asemenea, pentru situațiile în care nu te poți deplasa cu animalul la veterinar, este important să știi că poți apela la serviciile unei ambulanțe veterinare.