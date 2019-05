TOP 10 probleme ale stapanilor de cainii rezolvarea lor

Foarte des intalnesc situatia in care cainele urlă la plecarea stăpanului. Aceasta situatie este o urmare a unor mici greşeli pe care stăpanul le face involuntar, cand cainele este mic. Avem tendinta de a nu lăsa cătelul singur cand este mic, deoarece il comparăm cu un copil. Total greşit. Cainele niciodată nu va avea nevoile unui copil. Un caine nu trebuie confundat cu un copil. Puiul de caine trebuie să stea de mic singur. De multe ori trebuie lăsat singur chiar dacă noi suntem acasă, pentru a-l pregăti pentru momentul in care noi vom părăsi locuinta.Exact cum am spus, dacă nu il invătăm singur de puiut, va incepe mai tarziu sa latre, sa urle sau sa ne distrugă casa. O face din plictiseală. Total greşit să gandim că ar avea tendinta de a se răzbuna. Cainii nu au ambitii. Se pot revolta in stilul lor caracteristic, insă să se răzbune in adevăratul sens, nu. Pot căuta solutii pentru a atrage atentia sau pentru a ne determina sa nu il mai lăsăm singur, insă nu din răzbunare.Intalnesc foarte des situatii de agresivitate fată de alti caini sau fată de oameni. Greşeala este tot a noastră. Puiul de caine trebuie invătat să socializeze. A da puiul la dresaj este cea mai inteleaptă decizie, dar şi mai intelept ar fi să incepem cursul de dresaj la varsta potrivită şi anume la 3-4 luni. In cadrul cursului de dresaj, puiul se va integra intr-un grup de caini şi de oameni, unde pornirile de agresivitate vor dispărea, deoarece se va obişnui cu prezente străine.Avem tendinta de a tine cainele legat cat este mic, din frica de a nu se accidenta sau pierde. Spatiile special amenajate ne pot ajuta in acest sens, astfel incat să dăm drumul puiului nostru şi sa-l invătam că se poate juca si că atunci cand il chemăm va fi recompensat dacă vine. Dorinta lui de a se elibera din lesă nu va mai fi atat de mare. In plus e bine să lăsăm cainele cat mai liber şi in locuri necunoscute lui, pentru a avea o atentie sporită fată de noi, simtind o oarecare nesigurantă fată de locul necunoscut.Această situatie este complicată.Puiul va trebui să treacă prin dresajul de disciplină elementară, după care va ajunge la a invăta să refuze hrana. Dresajul de disciplină elementară se realizează prin recompensare si stimulente, de aceea refuzul de hrană se lasă spre sfarşitul primei etape a educatiei elementare.Aceasta situatie este similară cu cea de mai sus, unde am explicat de ce este determinat să distrugă apartamentul. Oricat de mult spatiu va avea, cainele va dori să interactioneze cu stăpanul. Multi stăpani consideră că dacă pun la dispozitie cainelui un spatiu foarte larg, acesta va fi mai fericit şi mai cuminte. Greşit! Chiar dacă aveti curte mare, pentru caine nu contează, pentru că prezenta stăpanului este ceea ce il interesează. Distrugerea curtii poate fi metoda cainelui de a-l face pe stăpan să iasă din casă. Dacă distruge doar cand nu suntem acasă, atunci asa si-a ales să-l facă pe stăpan să revină acasă mai repede. Faptul că il certăm de cum am intrat in curte, este ceea ce il recompensează, de fapt, pentru că el percepe cearta ca pe atentie pentru isprava făcută. Dacă bruscăm animalul de cum am intrat in curte, nu vom face altceva decat să-l facem să inteleagă că simpla noastră intrare ii va aduce neplăceri.Des intalnim situatii in care companionul nostru continuă să-şi facă nevoile in casă pană la o varstă inaintată. Există posibilitatea chiar să renunte la a-şi face nevoile afară, pentru a şi le face in casa. Sunt caini care chiar se abtin afară de la a-şi face nevoile şi aşteaptă să ajungă in apartament. Motivul ar putea fi unul ierarhic sau de nesiguranta. In ambele cazuri, atat inceperea dresajului la varsta potrivită, cat şi socializarea puiului, sunt extrem de importante. Una dintre solutii ar fi să scoatem puiul afară după ce mănancă, să aşteptăm să-şi facă nevoile şi, după ce acesta a reuşit, să-l recompensăm cu o optimistă şi incurajatoare intrare in casă.Sunt situatii in care caini ajunşi la o anumită varstă işi mârâie stăpanii sau chiar incearcă să-i muşte. Uneori chiar stăpanii sfarşesc muşcati de către cainii lor. Acest lucru pare catastrofal, lucru care nu este chiar aşa. Trebuie să ne gandim dacă noi am fost vreodată obraznici sau in vreun conflict cu parintii noştri. Aşa se manifestă şi ei, fiind obraznici, insă in stilul lor caracteristic. Stabilirea ierarhiei se face cand puiul este un junior, prin educatia elementară. Dacă totuşi disciplinarea nu a inceput la varsta potrivită şi suntem putin in urmă cu notiunile de bună creştere, nu este tarziu nici la o varstă mai inaintată, problema rezolvandu-se tot prin dresaj.Dacă intampinăm probleme in timpul plimbării cu maşina şi vedem ca ii este rău puiului nostru, nu este cazul să ne ingrijorăm. Este suficient să nu-i dăm de mancare inainte de plecarea la drum. O altă solutie ar fi să incepem joaca cu o jucarie preferată a acestuia pe parcursul călătoriei noastre, in timp ce altcineva conduce, pentru a creea cainelui o impresie pozitivă fată de plimbarea cu maşina.Foarte important este felul in care realizăm prima ieşire in mediu necunoscut, după terminarea grilei de vaccinare. La fel de important este cum procedăm pe perioada de carantină a puiului. Majoritatea proprietarilor de caini aleg să tină puiul in casă pană cand medicul le permite ieşirea. Acest lucru este greşit. Este vital să scoatem puiul in brate sau să-l plimbăm cu maşina insă, aşa cum spune medicul, să nu lăsăm cainele pe jos sau să aibă contact cu alte animale pană la terminarea grilei de vaccinare. Deci putem obişnui puiul cu zgomote, cu oameni şi cu tot ceea ce inseamnă mediul inconjurator, tinand cont de conditiile impuse de medic. Procedand in acest fel, atat realizarea predresajului, cat şi asimilarea acestuia de către puiul de caine va fi mult mai uşoară, iar probabilitatea ca acesta să aibă probleme de comportament in societate, la maturitate, este aproape nulă.