Aranjamente de Craciun: scortisoara si portocala revin in tendinte

Bouvardia, ilex, amarilis, bumbac, alaturi de bete de scortisoara, conuri de brad, felii de portocale, lana si crengute de brad sunt cateva dintre vedetele colectiei de flori de Craciun, lansata de Floria si disponibila atat in florarii, cat si online, pe Floria.ro.Cu gandul la zapada, flori de gheata, parfum de scortisoara, designerii Floria au pregatit pentru acest sezon buchete, aranjamente florale si coronite care creeze o atmosfera de poveste, acasa sau la birou. Plantele verzi raman elementul central in aranjamentele de Craciun. Combinate cu accente subtile de culoare, acestea sunt solutia perfecta pentru a crea un decor magic, dar si in tendinte. “Ambianta botanica trezeste orice interior la viata. Aducem atmosfera relaxata din natura, in casa, iar prin alaturarea plantelor verzi cu decoratiunile specifice acestei perioade putem crea un interior stylish, plin de energie”, spune Irene van den Geest, designer floral Floria.Sampanie, roz pal si nuante de alb sunt cateva dintre culorile care se regasesc pe orice paleta cromatica de Craciun. Nuantele pastel creeaza o atmosfera romantica, indiferent ca vorbim despre o locuinta moderna sau una amenajata in stil frantuzesc, o amenajare in stil industrial sau una in stil minimalist. Designerii Floria.ro au folosit ornamente precum globuri, stele, pene si bumbac pentru a crea aranjamentele, completand cu aceste forme si texturi atmosfera romantica sugerata de cromatica.Din decorul de Craciun nu poate insa lipsi rosul. Rosu si verde reprezinta o combinatie clasica pe care clientii nostri o iubesc si o solicita la fiecare Craciun, inclusiv pentru simbolistica. “Verdele este considerat culoarea vietii, fiind asociat cu bradul nemuritor, in timp ce rosul este asociat marului biblic. De altfel, marul se regaseste in continuare in aranjamentele de Craciun datorita acestei simbolistici. Iedera, vasc, crengute de brad sunt cateva dintre plantele care aduc in aranjamente ideea de nemurire si revin in fiecare sezon de iarna. Noi, la Floria, onoram traditia folosindu-le in aranjamentele noastre, reinterpretate in fiecare sezon“, mai spune Irene van den Geest.