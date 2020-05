Cum sa aduci natura in casa: ce plante sunt potrivite pentru fiecare camera

Perioada de izolare ne-a aratat tuturor cat este de importanta natura. Si pentru ca timpul in natura ne-a lipsit si am inteles beneficiile pe care le avem cand suntem aproape de natura, ne-am gandit la cateva metode care sa ne permita sa o „aducem” in casa. Si putem sa o facem frumos si cu folos.Mini-gradina pe balconDaca ai un balcon deschis, lucrurile nu puteau fi mai simple. In ghivece mari poti pune diversi arbusti sau copaci: de la brad, de care te poti bucura pe tot timpul anului, nu doar de Craciun, tuia, alte conifere pitice, magnolie sau, daca spatiul o permite, chiar si gardul viu. Toate aceste plante sunt de exterior, deci pot sta afara si in sezonul rece si nu necesita ingrijire sporita. Pe langa rolul ambiental, acestea vor ajuta si la purificarea aerului si retin cantitati considerabile de praf.In sezonul cald poti adauga ghivece cu lavanda, care au si rol repelent. Pare complicat, insa este foarte simplu. Poti comanda plantele preferate de la orice florarie online Mini-gradina in bucatarieDa, chiar si in bucatarie poti crea un mic spatiu verde care, pe langa aspectul placut iti aduce si un plus de savoare. In ghivece mici poti creste plante aromatice precum busuioc, cimbru, patrunjel, oregano, menta. Le gasesti in aproape orice supermarket si sunt foarte simplu de ingrijit.Mini-gradina din livingPoti crea un colt verde in casa, asezand plante de interior in ghivece mari cu plante pitice. Printre cele mai cautate, mai aspectuoase si mai simplu de ingrijit sunt monstera, ficusul, alocasia. Plante de dimensiuni medii spre mari sunt zamioculcas si sanseveria. Poti adauga si plante de dimensiuni medii, cu flori, cum ar fi orhideele, begoniile sau azaleea. O alta solutie creativa este sa decorezi cu tablouri de muschi liofilizat sau panouri cu suculente. Si pentru ca mereu poti imbina utilul cu placutul, poti alege, pentru mica ta gradina din living, o planta de aloe, care are si proprietati terapeutice.Mini-gradina din dormitorPreferate pentru dormitor sunt plantele care dau cantitati mari de oxigen si purifica aerul, cum este crinul pacii sau plantele care nu au nevoie de multa lumina, cum ar fi sanseveria. Poti decora cu mici terarii sau gradini in miniatura. Mini-gradina din baie Da, chiar si in baie poti tine plante, pentru a oferi un aer mai fresh incaperii. Cele mai potrivite sunt feriga si iedera, care rezista in conditii de umezeala, cu lumina putina si purifica aerul. Cum sa faci insa pentru a avea toate acestea chiar si in perioada cand ar trebui sa eviti magazinele? Dupa cum aminteam si mai sus, poti cauta o florarie online care ofera livrare flori in Bucuresti Fotografii: Pexels.com