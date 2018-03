4 bacterii periculoase care se pot dezvolta periodic intr-un frigider necuratat

Stim ca bacteriile se dezvolta cel mai des in mediile calde si umede, insa adevarul este ca unele bacterii prefera mai degraba locurile reci. De aceea, frigiderul tau se poate transforma in mediul propice pentru dezvoltarea microorganismelor periculoase, mai ales daca nu il cureti si igienizezi corect.Un studiu realizat de cercetatorii de la Staffordshire a descoperit ca in sertarul pentru legume se pot gasi de 750 de ori mai multe bacterii decat este considerat sigur pentru sanatatea noastra. Printre acestea se numara E.coli, salmonella sau listeria., spune Paul McDonnell, conducatorul cercetarii.Potrivit The New York Times , curatarea frigiderului presupune mai multi pasi. In primul rand, va trebui sa pregatesti cativa saci de gunoi, manusi de unica folosinta, o solutie de curatare, un burete abraziv, precum si cateva lavete din microfibra, cu ajutorul carora sa absorbi umezeala. Daca vrei sa stii cu ce se spala frigiderul , acest articol iti va oferi toate informatiile de care ai nevoie pentru o curatare cat mai eficienta, cu minimum de efort, astfel incat sa ai garantia sanatatii intregii familii.Igienizarea frigiderului presupune inlaturarea a doua tipuri de bacterii: cele patogenice, care se dezvolta pe alimente si pot cauza boli atunci cand consumam mancarea respectiva, si cele cauzate de alterarea microbiana. Acestea din urma apar pe alimentele vechi depozitate in frigider si sunt principala cauza a mirosurilor neplacute din frigider.Bacteriile patogene se dezvolta la temperaturi cuprinse intre 4,4 si 60 de grade Celsius si, in general, ele nu afecteaza gustul, mirosul sau aspectul alimentelor, astfel ca le putem ingera fara sa ne dam seama. De aceea, este important ca temperatura frigiderului sa fie mereu setata intre 1 si 4 grade Celsius, pentru a pastra prospetimea alimentelor si a impiedica, pe cat posibil, dezvoltarea bacteriilor patogene. Potrivit NHS, o singura bacterie patogena se poate multiplica de un milion de ori in mai putin de sapte ore.Cel mai frecvent, intoxicatiile alimentare sunt cauzate de campylobacter, care se dezvolta adeseori pe carnea de pasare, vita sau porc. Majoritatea infectiilor cu campylobacter nu sunt periculoase si dispar in cateva zile, fara tratament, insa disconfortul resimtit poate fi unul acut.O alta bacterie care poate aparea pe alimentele nepreparate termic este E.coli. Infectia cu aceasta bacterie este una mai severa, iar principalele riscuri apar in cazurile in care bacteria ajunge la rinichi. Diagnosticul poate fi pus doar de medicul specialist, dupa un set de analize. Tot medicul este cel care iti poate recomanda tratamentul adecvat, astfel incat sa fie redus disconfortul abdominal resimtit, precum si pentru a preveni eventualele complicatii ale infectiei.Salmonella poate contamina carnea de pasare si ouale, dar se poate dezvolta si pe alte alimente, daca acestea nu sunt pastrate in conditii optime. Potrivit Centre for Disease Control , salmonella cauzeaza anual, in SUA, peste 1 milion de toxiinfectii alimentare, cele mai multe avand loc pe timpul verii. Simptomele unei infectii cu aceasta bacterie apar, de regula, la 6-48 de ore de la consumul unui aliment contaminat si pot dura de la 4 la 7 zile, pacientii necesitand adeseori spitalizarea.Listeria este o bacterie care contamineaza in special laptele nepasteurizat, produsele lactate sau carnea gatita insuficient. Listerioza, boala provocata de aceasta bacterie, este cu atat mai riscanta in cazul femeilor insarcinate, a copiilor sau a persoanelor care sufera si de alte afectiuni sau au deja sistemul imunitar slabit. In cele mai multe cazuri, simptomele listeriozei sunt asemanatoare cu cele ale gripei, dar la fel cum se intampla cu multe afectiuni, principalul pericol este reprezentat de complicatiile care pot sa apara.Acestea sunt doar cele mai frecvente bacterii care ne pot contamina hrana din frigider. Ele atrag atentia asupra importantei sporite pe care ar trebui sa o acordam curatarii si igienizarii riguroase a frigiderului, precum si a conditiilor in care ar trebui sa depozitam alimentele, astfel incat sanatatea noastra si a familiei sa nu fie niciodata pusa in pericol.