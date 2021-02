6 instrumente obligatorii in orice bucatarie

Pandemia de coronavirus ne-a obligat sa petrecem mai mult timp acasa si astfel am devenit mai preocupati de confortul si aspectul locuintei. Statisticile arata ca, in anul 2020, oamenii au investit sume substantiale atat in mobilier, cat si in dotarile casei.Asadar, daca te numeri printre cei care simt nevoia unei modernizari si primul loc pe care vrei sa-l schimbi este bucataria, materialul de mai jos te va ajuta sa dotezi incaperea cu acele accesorii extrem de utile.Bucataria trebuie privita ca inima casei, mai ales ca acolo este locul unde intreaga familie se strange pentru a lua masa, dar este si spatiul unde pregatim mancarea. Mobila de bucatarie este una dintre piesele pe care nu trebuie sa ne grabim sa le cumparam. Ea trebuie sa fie frumoasa, dar si functionala, sa fie si usor de intretinut, dar si rezistenta. De asemenea, este necesar ca aceasta sa se potriveasca cu intregul ambient si sa se incadreze in spatiul destinat, fara a ocupa toata incaperea. Pe langa marimea mobilierului, trebuie sa fim obiectivi si cand achizitionam accesoriile, tocmai pentru a nu aglomera blatul sau dulapurile. Asadar, incearca sa te rezumi la acele ustensile care sunt obligatorii.Indiferent daca gastronomia este o pasiune a ta sau pregatesti mancare din necesitate, un cutit de calitate este intotdeauana cel mai bun prieten al bucatarului. Asadar, sfatul nostru este sa nu alegi produse ieftine pentru ca s-ar putea sa-ti creeze doar disconfort si sa transforme gatitul intr-un cosmar. Un cutit bun ar trebui sa aiba o greutate potrivita si sa fie usor de tinut si manevrat.Spatula de silicon este obligatorie in orice bucatarie, fiind extrem de utila mai ales pentru amestecarea ingredientelor uscate si umede. De asemenea, datorita materialului este flexibila si este potrivita pentru o multitudine de sarcini in bucatarie, inclusiv curatarea marginilor bolurilor. De asemenea, aceasta este rezistenta la temperaturi ridicate si va fi perfecta pentru manevrarea preparatelor in tigai, mai ales cele de teflon, la care trebuie sa fim atenti sa nu le deterioram. In plus, acestea sunt mult mai igienice ca lingurile de lemn si se pot spala fara probleme in masina de vase.Daca vrei sa iti fie extrem de usor in bucatarie, nu uita sa achizitionezi un set de foarfeci, de la cea universala pana la cele de dezosat carnea de pasare sau cea de salata si zarzavat. Astfel, acestea vor fi un ajutor nemaipomenit la dezosarea pieptului de pui, la prepararea salatei, la tocarea marunta a ierburilor aromatice sau pentru a taia fructe. Cu aceste ustensile in bucatarie, munca ta va deveni mult mai usoara si vei avea mai mult timp pe care sa-l petreci cu cei dragi.Acest aparat electrocasnic a devenit indispensabil in bucataria moderna. In functie de spatiu, poti alege blenderul de mana sau pe cel vertical, acesta din urma fiind mult mai puternic si stabil. Il poti folosi la piureuri, supe creme, sosuri, smoothie-uri ce sunt realizate din fructe congelate, dar este recomandat si pentru prepararea pateului sau a aluatului de clatite.Pentru ca o bucatarie sa fie completa ai nevoie de cateva cratite eroine. Asadar, te vor ajuta o cratita mica, cu maner si capac, ce va fi perfecta pentru sosuri sau pentru incalzit supa, un vas cu capac si tigaie grill, ambele din fonta, o oala mare cu capac, in care sa gatesti supe si ciorbe sau sa fierbi pastele, si o tigaie universala, care iti va fi necesara pentru prajit si sotat.Te vei indragosti iremediabil de ele. Se spala usor si poti pregati aproape orice in ele, de la prajituri pana la acea lasagna delicioasa. Mai mult, le vei gasi in forme si culori atractive, unele cu margini inalte si ondulate.