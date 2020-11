Cum amenajezi o bucatarie in stil modern

Bucataria este locul in care petreci mult timp in compania celor dragi sau chiar singura, daca esti pasionata de gatit si iti place sa incerci mereu lucruri noi la acest capitol. Indiferent ca ai un spatiu de dining in acelasi spatiu sau nu, bucataria este atat un spatiu de lucru, cat si un loc in care ii aduci impreuna pe toti cei dragi cand pregatesti o masa delicioasa. Este esential sa incepi sa acorzi mai multa atentie felului in care amenajezi bucataria si sa te indrepti spre un stil modern, deoarece acesta face fata cu adevarat timpului. Pe scurt, nu se demodeaza si te ajuta sa te bucuri de un spatiu aerisit, functional si elegant. Iata ce trebuie sa ai in vedere:Finisajele ofera caracter spatiului pe care il amenajezi si ai oportunitatea sa fii creativa la acest capitol. Unul dintre trendurile principale in aceasta perioada este gresia sau faianta cu pattern-uri si forme inedite, precum placile hexagonale. Acestea sunt mai costisitoare, dar poti crea cu ajutorul lor diferite modele si combinatii care scot din anonimat orice bucatarie. Evita sa folosesti parchet in bucatarie, chiar daca iti doresti un look rustic sau modern cu accente de lemn natural. Gresia este mai rezistenta, face fata la umezeala, mai ales avand in vedere ca in bucatarie se pot intampla adesea accidente minore, dar care implica apa sau alte lichide.De asemenea, intr-o familie numeroasa, bucataria va fi un spatiu cu trafic intens si ai nevoie de o suprafata usor de intretinut, care sa nu aiba nevoie de tratament special. Cauta modele de gresie potrivite pentru gusturile tale, dar si pentru decorul general al bucatariei. Unui stil modern si contemporan se potrivesc modelele mate, iar daca ai un apartament tip open space, poti achizitiona placi de gresie care imita aspectul parchetului, pentru a crea continuitate. Nu uita, totusi, ca alegerile indraznete vor duce la o amenajare originala. De exemplu, poti combina placile de gresie cu pattern cu cele care imita parchetul, folosind astfel in favoarea ta jocul de texturi si modele.O bucatarie moderna este deseori si minimalista, dar asta nu inseamna ca nu poti crea un efect dramatic. Minimalismul este asociat cu alb si lemnul in nuante deschise, dar daca vrei sa treci la nivelul urmator, opteaza pentru mobilier negru sau gri inchis mat. Acesta ofera un look elegant si sofisticat, folosind si materiale mai putin costisitoare. De asemenea, combinatiile de negru si gri sau diferite nuante pot fi folosite pentru dulapuri, sertare si panouri de backsplash.Backsplash-ul sau peretele din spatele plitei si al blatului poate face diferenta intr-o bucatarie moderna. Pentru un efect dramatic, poti incorpora modele din sticla fumurie, ideala daca optezi pentru mobila in nuante de gri. Aceasta zona iti ofera insa posibilitatea de a te juca mai mult cu nuantele, culorile si texturile pe care le alegi. Avantajul amenajarii unei bucatarii moderne este ca iti pune la dispozitie mici elemente cu care poti experimenta pentru a crea un spatiu care se face remarcat prin detalii subtile, dar puternice.Bucatariile moderne nu inseamna doar estetica impecabila, ci si foarte mult suflet. Deoarece bucataria are potentialul de a deveni o incapere plina de energie pozitiva din toate punctele de vedere, este important sa incorporezi un spatiu de dining potrivit pentru nevoile tale. O masa de dimensiuni mai mici, rotunda, poate fi solutia potrivita daca locuiesti doar cu partenerul tau sau singura. Daca ai o familie mai mare, gandeste-te la optiunile pe care le ai in functie de spatiu.Nu te limita daca nu consideri ca bucataria ta este suficient de mare. O bucatarie de dimensiuni mai mici intr-o locuinta open space poate gazdui mese alaturi de cei dragi prin amenajarea unui bar sau a unei insule. Delimitarea dintre living si bucatarie trebuie facuta ingenios, folosind solutiile care avantajeaza spatiul. Daca vrei sa faci o schimbare radicala intr-un apartament clasic, nu-ti fie teama sa renunti la un perete care sufoca atmosfera. O astfel de schimbare iti poate oferi o noua perspectiva asupra spatiului in care locuiesti.Sursa foto: unsplash.com