Cum sa alegi un cuptor electric incorporabil. Ghid complet

Bucătăria este inima casei, iar centrul ei este cuptorul. Este un aparat pe care te bazezi și la care apelezi în fiecare zi, deci este important să fie bine ales. Poate fi copleșitor să te gândești la stilul, dimensiunea și funcțiile de care ai putea avea nevoie.Am creat un ghid pentru a te ajuta să definești exact ce trebuie să ai în vedere, astfel încât să poți alege un cuptor care să se potrivească nevoilor tale de gătit și stilului tău de viață.Cuptorul este plasat într-un dulap la nivelul ochilor. Acest lucru face ca ridicarea vaselor în și dintr-un cuptor electric încorporabil să fie mult mai ușoară, deoarece nu este necesară aplecarea, așa că îți poți alege ustensile de gătit grele.Cuptorul este montat sub blatul de lucru, potrivindu-se în dulapurile de bucătărie pentru un aspect perfect. Construite adesea drept cuptoare duble au în general aproximativ 72cm înălțime. Asigură-te că verifici dimensiunile dulapurilor tale înainte de a cumpăra un astfel de cuptor electric încorporabil.Cuptoarele electrice tind să fie cea mai populară alegere. Acestea oferă rezultate excelente atunci când vine vorba de distribuția uniformă a căldurii și ating temperaturi mult mai precise, asigurând o gătire fiabilă.Cuptoarele cu gaz tind să funcționeze mai ieftin datorită prețurilor la gaze naturale. Partea superioară a cuptorului va fi întotdeauna cea mai fierbinte, așa că sunt minunate pentru gătitul în stil tradițional. De asemenea, gazul degajă umezeală care uneori te poate ajuta la gătit.Cu un singur cuptor vei obține o singură cavitate pentru coacere, prăjire și grill. La aproximativ 60 cm înălțime pot fi încorporabile sau nu. Cuptorul mediu unic are o capacitate de 64L. Sunt foarte populare, deci vei avea de ales dintre multe opțiuni.Cuptoarele duble îți oferă două cavități în care poți găti și există întotdeauna un grătar în cuptorul superior mai mic. Un cuptor încorporabil dublu superior are adesea o înălțime de aproximativ 70cm, în timp ce un cuptor încorporabil dublu sub blat poate avea o înălțime de până la 90cm. Cavitatea principală medie este de 62L, în timp ce cavitatea superioară este de 35L. Capacitatea unui cuptor electric încorporabil este măsurată în litri. Cu cât este mai mare capacitatea, cu atât vei avea mai mult spațiu de gătit. Cuptoarele cu capacitate mare sunt ideale pentru familiile numeroase, bucătari avizi și brutari organizați. În același timp, cuptoarele cu capacitate mai mică sunt excelente pentru casele mai mici. Avem din ce alege, cu cuptoare începând de la 35 de litri până la 82 de litri.Auto-curățare - Cuptoarele pirolitice folosesc un program de temperatură ridicată pentru a transforma grăsimea arsă în cenușă. Căptușelile catalitice ajută la descompunerea petelor și stropilor de grăsime.Comenzi digitale - Acestea pot fi mai precise decât cadranele. De asemenea, pot oferi mai multă flexibilitate și îndrumare și pot oferi un aspect mai rațional.Temporizator programabil – Îți va permite să setezi cuptorul să gătească la o anumită oră pentru o anumită perioadă de timp. Cuptorul pornește automat, gătește și se oprește după aceea.Rafturi telescopice - Acestea fac ca tragerea rafturilor și împingerea lor înapoi să devină o experiență mai lină și mai stabilă.Gătit cu abur - Unele cuptoare sunt prevăzute cu un rezervor de apă care poate fi setat să gătească cu abur sau să injecteze rafale de abur. Umezeala se așază pe mâncare, apoi se evaporă, ceea ce face ca suprafața să fie crocantă.Cuptoare conectate „inteligent” – Îți vor permite să controlezi anumite funcții sau să verifici progresul gătitului folosind o aplicație de pe smartphone sau tabletă.Uși vitrate triple sau cvadruple - Mai multe straturi de sticlă vor izola mai bine spațiul din cuptor, păstrând căldura și economisind energie.