Cum sa iti amenajezi eficient bucataria

O bucatarie poate fi amenajata eficient indiferent de dimensiunile ei. Exista numeroase conceptii gresite privind designul bucatariei, de aceea este important sa cunosti cateva reguli esentiale pentru a amenaja un spatiu functional, care sa se potriveasca stilului tau de viata si gusturilor personale.Functionalitatea unei bucatarii depinde mai ales de configuratia acesteia. Indiferent ca esti obisnuita sa gatesti frecvent sau folosesti bucataria doar pentru a-ti pregati o cafea si o felie de paine prajita, pentru a-ti optimiza miscarile trebuie sa iti aranjezi echipamentele si suprafetele de lucru in forma de triunghi. Principiul implica trei poli: depozitare (frigider si dulapuri), preparare sau gatire (blatul de lucru si farfurii) si spalare (chiuveta). In mod ideal, ar trebui sa faci doar unul pana la maximum patru pasi pentru a ajunge la tot ceea ce este necesar pentru a gati o reteta de baza. In mod concret, este vorba despre un perimetru de aproximativ doi metri.In materie de, alege una suficient de incapatoare pentru o tigaie de mari dimensiuni. Daca ai masina de spalat vase, poti alege o chiuveta mai mica. De asemenea, opteaza pentru o baterie cu dus, suficient de inalta, mai ales daca trebuie sa speli vasele manual.Daca gatesti frecvent, trebuie sa stii ca hota atrage mai degraba grasimea, zaharul si caldura si mai putin mirosurile. In functie de designul si suprafata bucatariei, hota ar putea sa nu fie un element esential. Daca te-ai decis totusi pentru o hota, aceasta trebuie aleasa in functie de dimensiunea plitei, respectiv cu aproximativ zece centimetri mai mare pe fiecare parte.Zona in care iei masa trebuie sa se potriveasca stilului de viata, putand varia de la o masa clasica la un blat de tip bar. Poti amenaja o zona de luat masa la aceeasi inaltime cu planul de lucru. Atunci cand aceasta nu este ocupata, ea poate fi folosita ca suprafata suplimentara de lucru.Configuratia bucatariei trebuie sa respecte forma si dimensiunile acestei incaperi. Daca ai o bucatarie mica, in niciun caz nu vei instala o insula centrala. Trebuie sa alegi o configuratie cat mai simpla, astfel incat circulatia sa se faca in mod natural. De exemplu, intr-o incapere lunga si ingusta, suprafata, spatiul de spalat si locul de gatit pot fi amenajate una in prelungirea celeilalte. Alte modele de configurare sunt cele in forma de L sau de U.Alege materiale usor de ingrijit. In bucatarie, mai ales daca gatesti, va trebui sa faci si curatenie. Intre spalarea vaselor, intretinerea blatului de lucru si a produselor electrocasnice, sarcina curateniei se poate dovedi uneori extrem de descurajanta. Usile dulapurilor, peretele din zona de gatit si blatul de lucru sunt suprafete care se murdaresc usor. In functie de buget, se poate opta pentru granit, marmura sau lemn lacuit.Dimensiunea camerei va influenta si alegerea mobilierului. Pentru o incapere mica, se recomanda o masa si scaune rabatabile sau o masuta in stilul celor din bistrourile frantuzesti. Intr-o bucatarie mai mare pot fi folosite o masa clasica si scaune sau chiar o canapea mica, in functie de numarul de membri ai familiei. Alegerea mobilierului trebuie sa puna accentul pe confort si stil practic. Dulapurile simple te vor ajuta sa fii organizata. Toate tipurile de dulapuri pentru depozitare sunt potrivite, cu conditia sa nu le aglomerezi. Daca esti mai scunda, este recomandat sa eviti dulapurile inalte. Insa, in bucatariile mici, acestea pot ajuta la economisirea spatiului.Alege un sistem de iluminat direct si care sa acopere intregul spatiu al bucatariei. Cele mai potrivite sunt spoturile instalate sub dulapurile inalte, care lumineaza spatiile de lucru. Pentru zona de luat masa poti folosi o lustra separata.Sursa foto: Pexels.com