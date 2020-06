Cum sa ne ajutam de lectiile invatate in pandemie pentru a ne imbunatati existenta

Dupa doua luni de izolare, fiecare a invatat mai multe lectii, in functie de experienta si de personalitate, de perceptia asupra situatiei, de interactiunile avute cu ceilalti, mediate de suporturi digitalizate. Nu mai e un secret ca aceasta criza provocata de pandemia de coronavirus a scos la iveala vulnerabilitati, a schimbat comportamente, a determinat pe multi dintre noi sa ne reconsideram prioritatile, sa apreciem mai mult timpul petrecut alaturi de cei dragi. Multi dintre noi am descoperit avantajele muncii de acasa, am invatat sa comunicam si altfel decat fata în fata, sa devenim eficienti cu zgomote pe fundal, sa discutam in paralel pe trei platforme online, sa bem cafea dimineata cu prietenii prin video call-uri si nu numai.Nimeni, niciun expert international, epidemiolog, economist, sociolog, antropolog, nu poate sa spuna in acest moment cat de repede va avea loc si cum va arata revenirea. Istoria ne-a demonstrat ca dupa orice fel de crize, economice sau sanitare, urmeaza reabilitari. La nivel individual, nu global, avem multe provocari la care va trebui sa raspundem in felul nostru, dupa o analiza la rece. De exemplu, am putea considera perioada de stat acasa ca una de constientizare a anumitor lipsuri sau a ceea ce ne dorim de fapt. Inainte de a-ti raspunde la aceasta intrebare, am incercat noi sa raspundem si sa propunem, totodata, cateva solutii:Stand acasa, am constientizat cu totii ca este esential sa ne asiguram un confort, sa ne cream conditii optime de trai. Multi dintre noi ne-am dat seama ca in ceea ce priveste acest aspect ca nu merita sa facem rabat de la calitate. De exemplu, nu putini au fost aceia care s-au confruntat in ultimele luni cu lipsa spatiului pentru depozitarea produselor congelate. Tocmai de aceea, acum nu mai are rost sa amanam sa ne achizitionam tot ceea ce avem nevoie, cum ar fi un frigider cu 2 usi , mai mult decat util intr-o casa.Vine vara, inghetata la cutii mari e mult mai avantajoasa ca pret decat cea ambalata individual, nu o data gasim la oferta preparate din carne, lasagna sau pizza congelata, si tocmai de aceea, aceasta piesa electrocasnica, de mari dimensiuni, spatioasa, este mai mult decat folositoare. Cu toate ca e o investitie destul de mare, cheltuielile se amortizeaza in timp.Pandemia ne-a aratat ca izolarea la domiciliu devine obositoare la un moment dat si ca libertatea de actiune si de miscare chiar e, fara nicio exagerare, o reala binecuvantare. Cel mai probabil ca in aceasta vara nu v-ati propus sa plecati in tari foarte indepartate, ci v-ati planificat vacanta in Romania sau in tari europene relativ apropiate, cum ar fi Bulgaria, Croatia sau Grecia, destinatii extraordinare care nu presupun multe cheltuieli si drum lung.Incercati sa nu va luati toata perioada de concediu o data, ci sa o fragmentati, daca acest lucru este posibil si nu incalca politica de la locul de munca. Un weekend prelungit la Balcic, cateva zile in Delta Dunarii, un festin culinar in Bucovina la mijloc de august, doua zile de plaja la Vama Veche: nu suna tentant? Izolarea ne-a dezvaluit cat de multa nevoie avem de aventura, calatorii, locuri noi. Ati putea sa va satisfaceti aceasta nevoie propunandu-va cat mai multe vacante, fie ele si scurte.Chiar daca pandemia de coronavirus reprezinta una dintre cele mai mari incercari ale actualului secol, in loc sa ne axam pe latura negativa a acesteia putem sa ne focusam pe lectiile invatate. Bineinteles, fara a minimaliza efectele dezastruoase ale acesteia, pierderile omenesti, criza economica.Sursa foto: Pixabay.com, Unsplash.com