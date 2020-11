Cuptorul gastronomic, inima bucatariei profesionale

Alegerea primului cuptor profesional poate parea o sarcina dificila, mai ales in conditiile in care oferta disponibila pe piata este destul de vasta. In cele ce urmeaza iti vom prezenta criteriile pe care sa le urmaresti atunci cand vrei sa achizitionezi un cuptor gastronomic si avantajele unui astfel de echipament HoReCa.Fara indoiala, cuptorul gastronomic reprezinta inima bucatariei profesionale, responsabilul de acele mirosuri care iti farmeca clientii si ii face sa revina. Dar cuptorul este mai mult decat o masina de gatit. Eficienta si randamentul sau pot fi factorii care fac diferenta intre tine si concurenta, motiv pentru care alegerea corecta a tipului deeste imperativa.Pentru ca fiecare model are propriile caracteristici, scopuri si particularitati, inainte de a-l alege pe cel potrivit, trebuie sa stii exact ce nevoi are bucataria ta. In consecinta, ia in considerare factori precum designul si tehnologiile folosite in bucatarie, spatiul disponibil, tipul de alimentare preferat, numar de comenzi etc.Una dintre cele mai dese dezbateri intre bucatari este cea legata de cuptor, care e mai bun, cuptorul electric sau cel clasic, pe gaz? Desigur, fiecare tehnologie are avantajele si dezavantajele sale.In primul rand, cuptoarele pe gaz sunt mai avantajoase din punct de vedere al costurilor de alimentare pe care le presupun. Totodata, gatesc fara sa usuce mancarea, fiind ideale pentru fripturi, prajituri si alte preparate care au nevoie de umiditate.Insa, pentru ca temperatura la care arde un combustibil nu poate fi controlata, caldura din interiorul incintei de gatire este controlata prin dimensiunea flacarii. Acest fapt exclude posibilitatea unor programe predefinite de gatire, totul facandu-se manual.La polul opus, cuptoarele electrice folosesc electricitatea pentru a genera caldura, ceea ce pentru tine inseamna costuri mai mari de alimentare. Insa, putand sa controlezi exact masura in care cuptorul genereaza caldura, mancarea se va gati uniform.Cuptoarele electrice pot avea o varietate de functii si accesorii, precum ventilatoare speciale, ardere de tip grill sau programe de copt paine. Datorita setarilor care se pot regla cu precizie, temperatura va fi de fiecare data aceeasi, fara a exista variatii de caldura. Din nou, acest lucru are ca rezultat o caldura mai uniforma si poate chiar reduce timpul necesar pentru a gati un anumit fel de mancare.Evident, utilizarea cuptorului gastronomic potrivit la realizarea unui preparat este detaliul care face diferenta intre un produs bun si unul excelent. Alege in functie de specificul restaurantului si de preparatele pe care intentionezi sa le comercializezi.Trebuie sa te asiguri, de asemenea, ca echipamentul ales se integreaza bine in spatiul operational disponibil si ca este compatibil cu cerintele de productivitate ale bucatariei tale. Pentru o bucatarie mica, de exemplu, un cuptor compact cu o capacitate de 6 tavi poate fi ceea ce-ti trebuie, in timp ce unul de 20 de tavi ar fi supradimensionat si mai potrivit pentru bucatariile de capacitate mare.Sa nu mai spunem ca un cuptor necesita un sistem de ventilatie pe masura, care sa indeparteze eficient mirosurile alimentare, fumul, precum si excesul de caldura din bucatarie si sa furnizeze aer curat din exterior. Evident, si acesta ocupa un spatiu semnificativ, deci va trebui sa iti calculezi foarte atent dimensiunile inainte de a achizitiona un cuptor profesional.Nu in ultimul rand, intr-o bucatarie profesionala totul se invarte in jurul ideii de eficienta, motiv pentru care ar trebui sa alegi echipamente versatile care iti ofera posibilitati multiple de utilizare si care, de ce nu, au inclusa functia de spalare automata, pentru a-ti eficientiza si mai mult munca.