Exista dulapuri frigorifice "obisnuite" si exista modelul cu o capacitate de 2.100 de litri

In industria ospitalitatii, termenul de "dulap frigorific" defineste mai multe tipuri de echipamente HoReCa, de la minibar-uri la frigidere profesionale sau industriale, care deservesc acelasi scop: pastrarea bauturilor si alimentelor la o temperatura constant scazuta pentru o perioada indelungata de timp, ceea ce contribuie la prelungirea duratei acestora de valabilitate.Ele pot fi simple sau duble, cu functie de refrigerare sau congelare si sunt realizate din otel inox, ceea ce le garanteaza o capacitate mare, versatilitate, respectiv durabilitate.Tinand cont de faptul ca sunt facute pentru a fi utilizate in bucatarii profesionale, aceste modele debeneficiaza de un control extrem de precis al umiditatii, pot functiona o perioada extrem de indelungata fara pauze si genereaza un consum redus, in ciuda capacitatii mari de depozitare.Mai mult decat atat, agentul refrigerant cu care sunt dotate respecta toate normele aflate in vigoare la nivelul Uniunii Europene si nu numai. Aceste echipamente nu altereaza in niciun fel gustul, consistenta, textura si alte calitati ale bauturilor si alimentelor, ci doar le prezerva, ceea ce reprezinta un avantaj important atat pentru consumatori, cat si pentru unitatile de alimentatie publica.In oferta furnizorului, care sprijina geniul in bucatariile profesionale din Romania inca din anul 1992, se regasesc nu mai putin de 9 tipuri de dulap frigorific:Fiecare dintre acestea are propriile caracteristici si specificatii, fiind potrivit pentru una sau mai multe unitati de alimentatie publica, de la restaurante si baruri la cafenele, cantine, benzinarii sau supermarket-uri.In continuare, insa, vom vorbi despre unul dintre cele mai performante modele de dulap frigorific din oferta acestui furnizor, atat din punctul de vedere al capacitatii sale, cat si al specificatiilor tehnice.Este vorba despre dulapul de refrigerare cu 3 compartimente independente si 3 usi, cu o capacitate de 2.100 de litri (700 + 700 + 700). Acesta provine din oferta platformei internationale Virtus Group GmbH, avand astfel garantia calitatii, fiabilitatii si a unei durate indelungate de viata. Totodata, el are si numeroase dotari care il fac ideal pentru bucatariile profesionale de mari dimensiuni:etc.In plus, acest dulap frigorific are interiorul si exteriorul din inox, colturile rotunjite, este dotat cu izolatie din poliuretan de 60 de milimetri, control electronic touch si picioare reglabile si functioneaza cu agent de refrigerare R290.Acesta dezvolta temperaturi diferite in cele trei compartimente: intre -2 si +8 grade Celsius, intre -10 si -22 de grade Celsius, respectiv intre 0 si +5 grade Celsius. Pretul sau este de 22.207 lei, cu tot cu garantia Base Care. Aceasta include montajul, 12 luni piese de schimb si manopera.Garantiile Performance Care si Premium Care sunt disponibile contra cost si includ, in plus, revizii anuale si training-uri de utilizare. Livrarea este gratuita.