Gateste ca un chef. Trucuri pentru o bucatarie ca de restaurant

Gatitul devine de multe ori mai mult decat o placere si se poate transforma intr-o pasiune sau chiar o afacere. Pentru a reusi sa iti pui in aplicare talentul si sa-ti vezi visul devenit realitate, ai nevoie de o bucatarie bine pusa la punct, asemanatoare cu cele de restaurant. Iata cateva trucuri care te vor ajuta sa duci gatitul la un alt nivel:Cel mai important aspect atunci cand vrei sa gatesti ca un veritabil chef este suprafata de lucru generoasa. La acest capitol intra in mod special blatul de bucatarie, care trebuie sa-ti ofere suficient spatiu pentru a gati toate preparatele pe care vrei sa le incerci. Alege un blat pentru mobila de bucatarie dintr-un material de calitate, durabil si usor de curatat, deoarece o mare parte din activitatea ta presupune folosirea constanta a acestei suprafete. Pentru a-ti pune in valoare calitatile de chef, blatul reprezinta spatiul de lucru ideal si iti ofera suficienta libertate, daca alegi dimensiunile potrivite. Instaleaza blatul de o parte si de alta a punctului principal: aragazul. Cuptorul si aragazul vor fi folosite in permanenta, asa ca trebuie sa gandesti strategic, iar blatul poate fi personalizat in functie de nevoile tale si montat cu usurinta. De asemenea, o insula instalata in mijlocul bucatariei iti ofera spatiu aditional in jurul chiuvetei, pentru a pregati mai usor alimentele care trebuie spalate si curatate, precum legumele.Chiar si atunci cand gatesti pentru prieteni si familie este complicat sa-ti faci treaba eficient cu ustensile putine sau cu cele de calitate slaba. Daca vrei sa te pregatesti pentru o competitie culinara sau sa te apuci de vlogging de gatit vei avea nevoie de cele mai bune ustensile, profesionale si alese pentru tipul de preparate pe care le vei gati cel mai des. Cutitele sunt printre cele mai importante ustensile pentru un chef, asa ca alege-le pe cele care te ajuta sa fii eficienta in fiecare zi si pregatita pentru fiecare video pe care il inregistrezi. Cum alegi un cutit de calitate? Simplu: acesta trebuie sa fie suficient de ascutit inca din cutie si poti verifica acest lucru taind o bucata de hartie. Foaia trebuie sa fie patrunsa cat mai usor de cutit pentru ca acesta sa fie cu adevarat profesional. De asemenea, nu subestima puterea unor foarfeci bune pentru procesul de gatit. Tot mai multi bucatari folosesc foarfeca in locul cutitului pentru a taia produse precum busuiocul sau chiar bucati de carne de vita si peste, deoarece este mai delicata si taie eficient.Organizarea este esentiala pentru orice bucatar profesionist sau amator. Toate alimentele, condimentele si produsele folosite in procesul de gatire trebuie sa fie organizare in cutii, borcane, caserole si boluri speciale. De asemenea, mobilierul din bucataria ta trebuie sa-ti raspunda tuturor nevoilor si sa poata fi folosit pentru depozitarea alimentelor folosite. Organizeaza fiecare zona in functie de cat de des folosesti anumite alimente si stocheaza-le pe toate impreuna.- Pastreaza vesela si recipientele in dulapurile de sub blatul de bucatarie, in apropierea aragazului.- Foloseste un dulap doar pentru borcanele in care organizezi condimentele si ingredientele de tip praf sau pudra.- Daca ai camara, organizeaz-o asezand pe rafturile de jos produsele pe care le folosesti cel mai des, iar mai sus cele la care apelezi ocazional.- Pune etichete pe toate recipientele.Bucataria de chef te ajuta mereu sa ai la indemana tot ceea ce conteaza la gatit. Multi bucatari sau vloggeri declara ca au mereu in fiecare loc din bucatarie pregatite sarea si piperul, pentru a fi cat mai la indemana, ca elemente esentiale pentru orice reteta si preparat. Tine cont de acest lucru atunci cand organizezi bucataria si invata din experienta.