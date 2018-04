Genial: Cum vopsesti ouale cu spuma de ras!

In loc de vopseaua clasica pentru oua, poti utiliza chiar si banala spuma de ras sau frisca.Intr-o tava pentru briose pune spuma de ras in fiecare dintre orificiile acesteia cat sa le umpli. Apoi picura colorant lichid, cate o culoare pentru fiecare spatiu. Poti chiar combina culorile, punand cate trei picaturi dintr-o nuanta si trei din alta.Cu o spatula amesteca foarte delicat culorile cu spuma, fara sa omogenizezi. Scufunda apoi cate un ou in spuma si lasa-l sa stea acolo aproximativ 20 de minute. Scoate-l cu ajutorul unei linguri sau a unei foarfece pentru salata. Sterge-l cu un prosop din hartie si aseaza-l in cos. Vei avea cele mai frumos colorate oua pentru masa de Paste!