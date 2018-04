Oua curcubeu de Paste. Cum le obtii

Se fac foarte usor si rapid. Fierbe mai intai ouale tari, apoi scoate-le din apa si impatureste fiecare ou cu un servetel de hartie.Din loc in loc adauga cate o picatura de colorant. Foloseste culori cat mai variate pentru un plus de autenticitate.Uda apoi oul cu ajutorul unui spray cu apa, pentru ca vopseaua sa se intinda pe toata suprafata servetelului.Repeta procedeul pentru fiecare ou in parte, apoi asaza ouale intr-o tava si lasa-le sa stea pana cand serveteulul este complet uscat pe toate partile. La final, indeparteaza servetelul si bucura-te de ouale colorate in culorile curcubeului. Daca vrei ca acestea sa fie mai lucioase le poti unge cu putin ulei.