Ouale in doua culori, noua tendinta in 2018

Pentru obtinerea culorilor ai nevoie de avocado bine copt (pentru roz) si vopsea gri pe baza de alcool (pentru nuntele de gri). De asemenea, pentru ca rezultatele sa fie cele asteptate este musai sa folosesti oua cu coaja alba. In caz contrar culorile vor fi total diferite iar rezultatele deloc placute. Iata ce pasi trebuie sa urmezi.1. Pune 12 oua la fiert, intr-un vas cu apa. In acelasi timp, intr-un alt vas adauga coaja si samburii de la 5-6 fructe de avocado impreuna cu 1 litru si jumatate de apa si pune totul la fier pana cand obtii nuanta dorita. Cu cat acestea vor fierbe mai mult, cu atat vei obtine o nuanta de roz mai inchisa.2. Asigura-te ca ai la indemana 12 recipiente de dimensiuni mici, in care sa adaugi nuantele pentru vopsirea oualor. Tine cont de faptul ca vopseaua trebuie sa acopere ceva mai putin decat jumatate de ou, pentru a obtine dunga alba.3. Cand ouale au fiert, scoate-le pe un servet de bucatarie de unica folosinta, alb, si lasa-le sa se usuce.4. Intr-o cana cu apa adauga cate putina vopsea gri pe baza de alcool si amesteca bine pana se dizolva complet. Continua sa adaugi cate o picatura de vopsea pana obtii nuanta de gri dorita.5. In 6 dintre cele 12 recipiente adauga mixul de apa cu vopsea gri si in celelelate 6 vopseaua roz, obtinuta din avocado. 6. Adauga ouale, pe rand, in cate o nuanta de vopsea. Scoate-le apoi pe un gratar si lasa-le sa se usuce, apoi adauga-le in cealalta nuanta de vopsea.7. Asaza ouale in diferite pozitii astfel incat sa obtii diverse forme. Nu uita ca acestea trebuie sa aiba si o parte ce ramana alba.