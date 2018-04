Truc genial: Ce trebuie sa pui in apa in care fierbi ouale ca sa le cureti coaja super usor

Vrei sa faci niste oua cu totul speciale de Paste? Atunci, surprinde-ti invitatii si familia cu niste oua vopsite in culorile curcubelului. Se fac foarte usor si rapid. Fierbe mai intai ouale tari, apoi scoate-le din apa si impatureste fiecare ou cu un servetel de hartie. Din loc in loc adauga cate

Anul acesta uita de ouale de Paste vopsite intr-o singura culoare. In 2018 sunt in tendinte ouale in doua culori: roz si gri. Pentru obtinerea culorilor ai nevoie de avocado bine copt (pentru roz) si vopsea gri pe baza de alcool (pentru nuntele de gri). De asemenea, pentru ca rezultatele sa fie