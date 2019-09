Copii organizati? Desigur! Metoda creata de primul Master Professional Organizer din Romania

Pe 14 septembrie, la evenimentul-spectacol #MareaOrganizare ajuns la cea de-a doua editie, Diana Mihaila face echipa cu 5 mame cu comunitati puternice care au gasit reteta unui echilibru intre profesie si viata de familie:– NLP trainer pentru copii si parinti,- coach,– medic stomatolog,– consultant de travel si– consultant in somnul copiilor. Sub deviza #MomPower acestea vor semnala si prezenta solutii practice de organizare pentru casa si sfaturi pentru o mai buna gestionare a timpului, a banilor si a vietii personale si profesionale.Pentru a obtine certificarea de Master Professional Organizer, Diana Mihaila, primul blogger-specialist in solutii de organizare din Romania si membru al International Association of Professional Organizers (IAPO), din anul 2017, a dezvoltat o metoda dedicata parintilor cu copii de pana la 3 ani, ce va fi prezentata si in cadrul evenimentului-spectacolAceasta contine solutii de organizare pentru hainelor copiilor si idei de punere in ordine a cartilor, jocurilor si jucariilor. Pentru fiecare categorie in parte, variantele oferite tin seama de cele mai comune solutii de stocare (rafturi, sertare, cutii, cosuri sau bara de depozitare). Pentru a-i ajuta pe parintii cu copii mici, Diana a inclus in metoda si sfaturi de calatorie si recomandari de pregatit valiza, dar si idei de facut ghiozdanul pentru cresa si gradinita.Daca vrei rezultate, trebuie sa-i faci pe ceilalti sa se distreze atunci cand isi pun lucrurile la loc. Poti inventa un joc sau poti folosi elemente vizuale care sa ii ajute sa perceapa organizarea ca pe ceva placut si simplu, asa cum este ea de fapt.Regulile de organizare nu sunt niste directii pe care trebuie sa le urmezi intr-o maniera stricta. Mai degraba principiile trebuie adaptate fiecarei familii, in functie de nevoile acesteia, dar si de spatiu. Intr-un fel organizezi un dressing plin de sertare si cu totul diferit unul cu rafturi adanci.Pentru a fi eficienti trebuie sa invatam sa ne organizam nu doar dupa principii evidente – culoare, sezonalitate, functionalitate – ci si in functie de ce relatie avem cu lucrurile respective. Practic, totul incepe de aici. Unele lucruri sunt de donat, altele de depozitat, altele sunt pentru uzul zilnic etc. Apoi trecem la organizarea in profunzime.Alaturi de Diana Mihaila, aceste reguli si principii de organizarevor fi demonstrate impreuna cu invitatii la eveniment.Iata ce vei mai afla la- Gabriela Maalouf, NLP trainer pentru copii si parinti si blogger- Alina Gheorghiescu, consultant family travel si blogger- Cristina Otel, trainer & coach Soul Bloom si blogger- Miruna Ioani, medic stomatolog si blogger– Ioana Stanescu, consultant in somnul copiilor, Nani Nani Bebelus.Evenimentul-spectacol este gratuit. Ca si la prima editie,sustine Taxiul cu Bomboane , asociatie ce dezvolta programe caritabile in spitale de pediatrie. Tocmai de aceea, participantii sunt invitati sa doneze in locatie atat fonduri, cat si carti si jucarii noi sau in stare foarte buna.Mai multe detalii despre eveniment: https://www.dianamihaila.ro/mareaorganizare2-14-septembrie-hotel-caro/ Skoda, Sano, Eisberg, Policolor, DeLonghi, Lycon Epil Room, LeBebe, NaniNani Bebelus.Copilul.ro, Eva.ro, Ele.ro, Acasa.ro, AncaArau.ro, FamiliaHaiHui.ro, CristinaOtel.ro, GabrielaMaalouf.ro, SiBlondeleGandesc.ro, CristinaCandea.ro, MamicaZburatoare.ro, Solonaria.ro, DanielaNiculi.ro, DesignTherapy.ro.