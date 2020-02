Cum aranjam o camera de lux pentru bebelusi

Camera bebelusului este una dintre principalele preocupari ale oricarei viitoare mame. Fiecare isi doreste ce este mai bun si mai frumos pentru copilul ei si e firesc sa fie asa.Amenajarea camerei bebelusului este misiunea perfecta pentru orice viitoare mamica. Va cauta ore in sir toate variantele posibile, va combina in gand diferite produse si va rearanja totul mental de mai multe ori pe zi pana cand va gasi varianta perfecta.Vrei o camera de lux pentru bebelusi? Inca nu ai gasit mobilier pentru dormitorul bebelusului tau? In magazinul Camera Bebelusului gasesti pachete cu tot ce iti doresti pentru cel mic. Si iesi ieftin, chiar daca alegi produse de lux.Spre exemplu, poti alege pentru printesa sau printisorul tau un patut din lemn masiv cu cristale Swarovski. Somnul ii va fi mai pufos ca al oricarui alt bebelus pe o saltea cu miez de cocos. Ai la dispozitie o gama larga de dulapuri, comode cu baita si masa de infasat, comode cu sertare. Totul pentru a-i crea puiului tau un univers in care sa creasca armonios.Pentru un aspect unitar, original al spatiului poti alege seturi de mobilier si patuturi pentru bebelusi.Cu un design de exceptie, pachetele sunt compuse din trei pana la noua piese de mobilier si accesorii. Obiectele de mobilier sunt alegerea ideala pentru mamici sofisticate, interesate atat de aspectele practice, cat si de cele estetice. In plus, cel mic va avea parte de o atmosfera linistitoare si un mediu ideal de dezvoltare.Toate piesele de mobilier sunt create si fabricate in Italia, fiind realizate din materiale de inalta calitate si cu o mare atentie acordata atat detaliilor cat si sigurantei copilului. Pe langa faptul ca sunt frumoase si sigure, obiectele de mobilier din lemn masiv de fag sunt finisate cu vopsea pe baza de apa, non toxica. Astfel, micutul tau va fi in deplina siguranta si cand sta cuminte si cand doarme, si cand incepe sa "guste" din tablia patutului atunci cand se va ridica in picioare si ii vor iesii dintisorii.Pentru armonia spatiului in care iti vei creste copilul ai nevoie si de accesorii si decoratiuni de lux pentru camera bebelusului . Poti alege tot ce iti doresti dintre decoratiunile de lux Nanan, brand italian cunoscut ca lider international in lumea produselor pentru copii.Fie ca vorbim despre hainute, produse de ingrijire sau jucarii, despre decoratiuni, saltelute de joaca sau obiecte de iluminat, despre prosoape sau orice altceva iti trece prin cap, cu produsele Nanan bebelusul tau va avea cu siguranta tot ce este mai bun, iar tu vei fi o mamica mandra si fericita.