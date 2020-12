Amenajarea baii in stil clasic: cum alegem si combinam mobilierul de baie cu finisajele?

În ceea ce privește amenajarea celui din urmă, provocarea cea mai mare constă în asocierea corectă și armonioasă, din punct de vedere estetic, a mobilierului de baie , cu finisajele și accesoriile din baie. Ce înseamnă asta mai exact și cum facem asocieri corecte? Explicăm și detaliem în rândurile următoare.În mod logic, amenajarea băii, ca de altfel a oricărei alte încăperi, începe sau ar trebui să înceapă de la finisaje, adică de la gresie și faianță/ tapet. Cu toate că nu este o regulă general valabilă, ci mai degrabă metoda cea mai des folosită, o abordare corectă ar presupune o viziune de ansamblu a amenajării și o corelare a finisajelor cu restul elementelor din baie: mobilier, sanitare, accesorii, decorațiuni.Cu alte cuvinte, ar fi ideal ca, înainte de a achiziționa produsele, să avem salvate câteva idei de amenajare, câteva imagini cu produsele sau cu estetica dorită. În felul acesta, atunci când punem ochii pe anumite produse, fie ele finisaje, mobilier de baie, obiecte sanitare sau alte accesorii, vom ști dacă se potrivesc între ele, într-o amenajare în stil clasic. Astfel, având imaginea de ansamblu în minte, paleta cromatică și liniile cromatice stabilite, achiziționarea produselor și întregul proces de amenajare devine o experiență mai plăcută. Acestea fiind spuse, am putea răspunde acum și întrebării din subtitlu: într-o ordine coerentă, am putea începe cu finisajele, mobilierul de baie și obiectele sanitare, accesoriile de baie și, în final, elementele decorative.Stilul clasic aduce în design promisiunea unor spații elegante, în care confortul este elementul esențial și intimitatea, atmosfera specifică. Amenajarea clasică a băii, realizată de arhitecții Delta Studio este ușor de recunoscut prin cromatica caldă, neutră și matură, prin simetriile decorațiunilor de la nivelul mobilierului, prin configurarea perfect simetrică a acestuia și, nu în ultimul rând, prin detaliile sofisticate ale pieselor de mobilier.Un exemplu perfect de paletă cromatică neutră și matură. În centrul atenției este piesa de mobilier gri-kaki, pe care este așezat lavoarul alb și oglinda pătrată, cu ramă în aceeași culoare.

