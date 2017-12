Cum sa faci singura cadouri de Craciun pentru cei dragi

Cele mai frumoase cadouri din partea lui Mos Craciun sunt cele facute din suflet. Un astfel de dar il reprezinta cadourile pe care le poti face chiar tuu, acasa, astfel incat sa ii impresionezi pe cei dragi.Un cadou dulce...pentru piele. Poti sa faci un scrub util pentru exfolierea pielii, pe care il poti darui mamei, unei prietene, fiicei tale. Ai nevoie de un bol mic, pe care il umpli cu zahar alb, de o jumatate de cana de ulei de cocos ( il topesti inainte, la bain marie), de cateva picaturi de ulei esential de lamaie, sau menta si de cateva picaturi de colorant alimentar, rosu. Amesteci jumatate din zahar cu jumatate din cantitatea de ulei de cocos si cu jumatate din cantitatea de ulei de portocala sau de menta, dupa care amesteci cantitatile ramase, iar in plus adaugi colorantul rosu. La sfarsit asezi intr-un borcan un rand de scrub de culoare alba, un rand de culoare rosie. Pui o capacul, o fundita si cadoul este gata.Un cadou inedit, care se potriveste tuturor memebrilor familiei tale, il reprezinta batistele cu mesaj. Ai nevoie de cateva batiste simple, albe, cu margini brodate sau nu. Apoi, cu ajutorul unui ac si cu ata colorata cosi, pur si simplu, mesajele, care pot fi de sezon (Craciun fericit!), dar pot fi si haioase ( Pastreaza-ti nasul curat!). Tu iti cunosti cel mai bine familia si stii ce mesaj se potriveste cel mai bine fiecarei persoane.Un alt cadou inspirat si foarte dragut il reprezinta un breloc handmade, colorat. Ai nevoie de lana sau de mohair, in culori adaptate preferintelor celui careia ii vei darui cadoul. Ai nevoie de un carton mic, pe care infasori lana. Cand ai terminat de infasurat, o scoti si o legi la mijloc, cu o ata, dupa care firele de lana, la ambele capete, ca sa ia forma unui ciucuras. Nu mai ramane decat sa prinzi inelul metalic de care vor sta prinse si cheile.Nu vei da gres nici cu o perna decorativa confectionata de tine. Ai nevoie de o bucata de material, de ata, foarfeca, nasturi colorati, paiete. Pentru umplutura poti sa folosesti poliester, poti sa iei fulgi de la o perna mai veche, vatelina, dar este buna si lana netoarsa. Faci mai intai tiparul, dup care tai 2 bucati de material. Asezi o bucata, pui peste ea umplutura, dupa care pui si cealalta bucata, ca sa stii cum trebuie sa cosi. Scoti umlutura, te apuci de cusut si lasi necusuta o margine. Te apuci apoi sa decorezi partea din fata a pernei poti coase mesaje, poti lipi paiete, poti coase nasturi colorati, in functie de imginatie. Dupa ce ai terminat de cusut, pui inauntru vatelina sau orice alt material ai ales pentru umplutura si cosi, iar perna este gata.