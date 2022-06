Amenajarea unui dormitor alb - de ce sa optezi pentru aceasta culoare?

De fiecare dată când ajungi acasă îți dorești să intri într-o oază de liniște și relaxare, unde dormitorul te așteaptă în tihnă să te odihnești după o zi stresantă și agitată. Fie că îl numești dormitor sau camera de somn, nimic nu este mai odihnitor decât o încăpere de culoare albă, care să te poarte într-o poveste de vacanță, unde liniștea este cea mai de preț.Noile tendințe în materie de design interior susțin că albul este cea mai bună culoare a unei camere destinată odihnei. Pe lângă confort și relaxare, o cameră de culoare albă te va ajuta să te odihnești suficient, astfel încât să capeți puteri pentru o nouă zi în jungla urbană. Hobby Mobila , magazin online de piese de mobilier, recomandă un dormitor de culoarea albă din mai multe considerente:- Sporește senzația de confort și relaxare;- Conferă senzația de luminozitate și spațiu;- Oferă căldură și mai multă prospețime;- Albul se potrivește cu orice altă culoare;- Reflectă lumina în întreaga încăpere;- Creează impresia de curățenie, ordine;- Oferă un plus de eleganță încăperii.În cazul în care vrei un dormitor modern, în acord cu personalitatea ta, albul este cea mai bună variantă. În prezent, atât în oferta magazinelor online, cât și în cea a magazinelor fizice, vei găsi o gamă largă de modele de piese de mobilier, perfecte pentru proiectul tău de amenajare. De la paturi de culoarea albă, cu tăblie tapițată sau nu, la un dressing dormitor funcțional, care să adăpostească întreaga colecție de îmbrăcăminte, până la noptierele create din MDF, cu mânere sub formă de butoni, cu detalii, dar și multe alte piese de mobilă moderne, care să se potrivească dormitorului tău.Patul este piesa de mobilier esențială în cazul oricărui dormitor, iar când îți amenajezi camera de odihnă este bine să ții cont de faptul că vei întâlni o gamă variată de paturi, din care să alegi. Iată ce paturi sunt potrivite pentru un dormitor complet alb:- Pat model futon - se aseamănă cu un divan, fiind un pat în stil japonez, ideal mai ales dacă dormitorul are dimensiuni reduse;- Pat cu sertare și rafturi la tăblie;- Pat model otoman - are un sistem de ridicare al saltelei și este prevăzut cu ladă de depozitare;- Paturi tapițate - pot fi tapițate cu catifea, piele ecologică sau naturală și chiar blană artificială.Un dormitor de culoarea albă te va ajuta să îți găsești tihna după o zi agitată. Deși într-o cameră de culoare albă ți se poate părea o joacă de copii să alegi un covor potrivit, lucrurile nu stau tocmai așa. În dormitor covorul este esențial, iar textura și materialul lui sunt mult mai importante decât mărimea sau imprimeul.În ceea ce privește covorul poți adăuga o pată de culoare în dormitor, alegând unul în nuanțele de crem, maro, negru sau gri pentru contrast. Ca și model, poți alege 3 variante:- Model cu imprimeu abstract - pentru a completa un dormitor amenajat în stil minimalist;- Model cu imprimeu oriental - te va ajuta să subliniezi mobila de culoare albă delicată;- Covor în stilul shabby chic - aduce contrast într-o cameră albă și creează impresia de loc intim.Sursa foto: https://unsplash.com/photos/gVKmonDbotU