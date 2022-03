Luxul pe care veti dori sa vi-l permiteti - lenjeria de pat in care dormiti regeste!

Nici nu ne dam seama cat de usor ignoram ceea ce de fapt ar trebui sa fie piatra de temelie in viata si confortul nostru. Spre exemplu, cat de atenti sunteti la tipul de lenjerie de pat utilizata? De cele mai multe ori punem accent pe design, in plan secund pe material si despre lenjeriile de lux spunem ca nu ni le permitem sau avem nevoie de ocazii speciale pentru asa ceva.Exista insa si lenjerie pat de lux la pret accesibil, pe care o gasiti in oferta producatorului de textile Coneltex. In fabrica proprie produce seturi de textile printre care si lenjerii de pat, din damasc, bumbac, finet, printre altele. Toate acestea sunt imediat disponibile, pot fi comandate si online sau preluate de la sediul lor. Costul? Mai ales ca in aceasta perioada sunt reduceri, veti putea gasi un set de lenjerie din finet, cu 6 piese, la pret de sub o suta de lei.Ce inseamna, de fapt, o lenjerie de pat de lux? Iata cateva aspecte de care sa tineti cont:- Sa se potriveasca dimensiunilor patului. Sa aiba nu mai mult de plus 10 cm fata de dimensiunile patului, pilotei si pernelor.- Sa fie din material placut la atingere. De preferat moale si fin, insa depinde de cum defineste fiecare confortul. Sunt unii care transpira noaptea si nu suporta spre exemplu tesaturi fine, matasea, satinul. Bumbacul insa si finetul sunt alegeri potrivite indiferent de sezon.- Sa aiba densitate potrivita. Lenjeriile de pat au pe eticheta de produs mentiunea densitatii materialului, notata de genul gr/m2. Ce este minim 100 sau chiar mai putin inseamna o lenjerie de pat atat de subtire, incat se va uza la primele spalari. Cu cat mai mare este aceasta valoare, cu atat mai bine. Intr-adevar insa, pentru uz casnic sunt preferate cele de nivel mediu de densitate, pentru ca spalarea si uscarea sa fie posibile cu ajutorul electrocasnicelor de uz casnic.Luxul din dormitor este sa aveti o lenjerie de pat care completeaza decorul cu un print placut si potrivit, care va insufla o stare de bine, care la atingere este placuta. De altfel tot ce tine de confort si odihna de 5 stele roieste in jurul patului. Daca acesta nu este ce trebuie pentru nevoile voastre, e ca si cum acasa nu va gasiti locul si nu va odihniti asa cum ar trebui.Lenjeria de pat de calitate este cea care nu se decoloreaza la spalari repetate. Insa nu uitati sa recompletati stocul de lenjerii de pat. Pe masura ce sezonul se schimba, veti dori sa schimbati acest element cu unul in tonuri mai vibrante. Sau cu tesaturi mai fine si mai subtiri.Coneltex va inspira cu a sa gama vasta de lenjerii de pat. Preferati pe cele de un verde intens care parca inspira a primavara sau pe cele cu o nota dramatica, negre? Sau tonuri albe ori albastre sunt cateva dintre optiuni aici. Veti descoperi de asemenea ca astfel de lenjerii pot fi folosite pe ambele parti.Avantajul lenjeriilor de calitate pe care le regasim la coneltex.ro este ca rezista la numeroase spalari. De preferat ca acest set sa fie schimbat saptamanal, in mod ideal, sau cel mult o data la doua saptamani.Respectati intotdeauna indicatiile oferite de producator. Nu exagerati cu spalarea la temperaturi mari, din ideea ca astfel veti curata si igieniza cat mai bine. In functie de printul lor, ar putea fi indicat sa nu le spalati la temperaturi mai mari de 40 de grade. Daca alegerea este despre o lenjerie de pat din finet veti observa ca materialul nu se sifoneaza, deci nu necesita calcare. Iar chiar daca ar fi vorba sa le calcati, preferati temperaturi modice de pana la 130 de grade, numai dupa ce textila este complet uscata, nu uda, nu umeda.Lenjeria de pat ar putea fi poarta spre paradisul recrearii si a relaxarii depline. Nimic nu se compara cu senzatia de bine si confort deplin pe care v-o ofera atunci cand va aruncati in pat, dupa o zi plina. Asa este?Descoperiti lenjeriile de pat care va plac de la coneltex.ro.Grigore Alexandru Ghica nr. 18, Suceava0735 194 314