Cum trebuie sa decorezi casa de Craciun ca sa atragi norocul. Sfaturile specialistilor in Feng Shui

Decoratiunile de Sarbatori nu au doar scopul de infrumuseta locuinta. Potrivit specialistilor in Feng Shui, este foarte important locul in care asezam aceste decoratiuni pentru ca ele pot atrage norocul sau banii in casa.Transformă-ți locuinta într-un magnet al vibrațiilor bune și al norocului cu sfaturi simple care, pe lângă faptul că iti vor infrumuseta casa, îți vor aduce tot ce e mai bun anul viitor.Dacă vrei să ai o casă prosperă, poți tine cont de aceste sfaturi simple pentru a întâmpina cu brațele deschise această perioadă frumoasă a anului.Cum să folosești decorațiunile de Crăciun pentru a atrage bani și prosperitate, conform Feng ShuiGhirlande de luminiAgătate la fereastră sau pe șemineu, ghirlandele de lumini stimulează energia iubirii în interiorul casei tale.Lumini LEDPlasarea luminilor LED în borcane de sticlă pentru a ilumina casa reprezintă elementul foc și căldură.CraciunitaCraciunita simbolizează prietenia, precum și atragerea norocului. Feng Shui recomandă amplasarea acestor flori la intrarea principală a casei.GloburileÎn trecut, pomii de Crăciun erau împodobiți cu mere pentru a simboliza prosperitatea și abundența și, deși acestea au fost înlocuite cu globuri, au aceeași semnificație.