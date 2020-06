Feng shui: De ce este bine sa arunci lucrurile vechi

Feng shui-ul poate fi o completare a autodezvoltarii. Viata ta poate deveni stralucitoare daca reusesti sa scapi de ceea ce te tine pe loc. Iata cateva sfaturi prin care viata si apartamentul tau pot deveni stralucitoare cu adevarat.Lucrurile vechi, murdare sau nefolositoare, toate acestea ocupa degeaba spatiul in casa ta. Scapa de aceste vechituri si te vei simti mai usor din punct de vedere mental. S-ar putea chiar sa pierzi si cateva kilograme. In timp ce arunci gunoiul te-ai putea intreba: „La ce as mai putea renunta astfel incat viata mea sa devina mai buna?”.Lucrurile simple pot fi o sursa imensa de concentrare si bucurie. Mergi la culcare devreme, bea mai multa apa, fa sport in fiecare zi, manca alimente c are iti fac bine. Chiar si daca traiesti acum in haos, aprecierea si imbratisarea acestor lucruri te va ajuta sa ramai cu picioarele pe pamant.Daca te imbraci colorat, te vei simti plin de energie. Florile sunt o modalitate excelenta de a imbunatati si experimenta culorile atunci cand te afli acasa.Daca nu te poti expune luminii soarelui, poti aduce mai multa lumina in spatiul in care locuiesti. Spre exemplu ai putea aprinde toate becurile din casa. Simti vreo diferenta din punct de vedere energetic cand luminile sunt aprinse? Te mai simti obosit, lenes, stors de energie. Adauga mai multe veioze in casa in timpul iernii. Deschide ferestrele. Trezeste-te devreme. Petrece mai mult timp afara.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.