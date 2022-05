Obiectele care aduc mare noroc in casa. Unde trebuie sa le pui ca sa atragi prosperitatea

„Sunt multe obiecte care ne aduc noroc în casă. În primul rând, trebuie să aşezăm mobila. Noi nu ne gândim când ne cumpărăm mobilă. Nici eu nu m-am gândit şi am făcut o greşeală. Am luat masa de mijloc care e dreptunghiulară şi trebuia să aibă colţurile rotunde pentru că energiile nu trebuie să se lovească. E bine să avem culori în casă. La mine un perete are o culoare, iar un alt perete altă culoare.Niciodată nu mă uit să fie perdelele în combinaţie cu pereţii. Eu pun perdelele cum îmi place mie acum. Dacă le vreau roşii, le pun roşii. Important e să îmi placă geamul. Să fie o armonie, e foarte important. Să vopsim cu gust. Să ardem tămâie, să ardem salvie. Salvia e importantă.Aveam o vitrină în casă şi aşa îmi dădeam seama că bibeloul Pescarul cu peşte se mişcă. Ne aduce noroc peştele dacă îl avem în casă. Şi în Feng Shui e important. Sau chiar şi un peştişor în acvariu. Semnul peştilor. De bambus am spus, aduce noroc în casă, noroc la bani, noroc în sine.Potcoava aduce foarte mult noroc şi e bine să fie găsită, nu cumpărată. Ideal ar fi să o găseşti. Potcoava are un loc special: deasupra uşii sau pe poartă şi se pune cu U-ul în sus. Nu în jos, ci în sus. În Feng Shui există, mai ales după ce a început Anul Chinezesc, fructele şi dulciurile care se pun într-un bol. E bine să avem un bol sau un coş cu fructe în casă. Ele se şi combină frumos, arată bine, dar şi aduc un loc în societate. Îţi asigură un loc în societate.Se spune că trebuie să punem opt portocale, iar dacă una se strică o schimbăm. Asta aduce bogăţie casei.