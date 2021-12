Obiectele pe care trebuie sa le ai in casa de Revelion ca sa atragi norocul. Asa vei avea un an prosper in 2022

Mai sunt doar câteva săptămâni până la sfârșitul anului 2021, iar dacă vrei să începi noul an cu dreptul, trebuie sa ai in casa aceste obiecte ca sa atragi norocul.Acest accesoriu, care provine din tradiția nativilor americani, este, de asemenea, legat de echilibru, așa că dacă aveți unul în casă veți stimula fluxul de energie pozitivă.Puteți pune mai multe într-un borcan, deoarece, conform Feng Shui, monedele favorizează prosperitatea și sunt, de asemenea, un simbol al norocului.Fiind o plantă rezistentă și longevivă, are o legătură puternică cu norocul și, conform acestui sistem filozofic, cu cât are mai multe tulpini, cu atât atrage mai mult noroc.Feng Shui spune că un zar în casa ta va atrage bogăția și norocul, iar dacă alegi unul de aur, efectul acestuia va fi multiplicat.